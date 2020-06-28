دبي الأولى إقليمياً والثامنة عالمياً في ممارسة الأعمال الحرة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

احتلت دبي المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة الثامنة عالمياً في قائمة أفضل المدن لممارسة الأعمال الحرة في المؤشر الذي أعدته «كارفون وير هاوس» متقدمة على أوسلو وأوكلاند وأمستردام وهونغ كونغ ولندن وبوينس أيرس وكيب تاون وبلغراد وأثينا.

وتصدّرت القائمة مدينة اوستن وشيانغ ماي في تايلاند وبرلين وبرشلونة وملبورن وجاءت القاهرة في المركز 28.وقامت الشركة اللندنية في المؤشر، الذي اعتمد على بيانات جمعت حتى 20 أبريل 2020، بدراسة كيفية أداء المدن على معدل التوظيف ومتوسط الراتب الشهري وعدد مساحات العمل المشترك وسرعة الإنترنت والرضا عن مستوى وسائل التنقل حيث تصدرت دبي هذه الفئة متمتعة بأعلى معدل توظيف بين جميع المدن بنسبة ٨٠% في الوقت الحالي. وحققت أيضًا نتائج جيدة في مستوى الرضا عن وسائل التنقل وجاءت لندن في المركز الثاني في الفئة نفسها، تلتها أوستن، تكساس في الولايات المتحدة في المركز الثالث كما حصلت دبي على أعلى نقاط للراتب الشهري.

وشهدت اتجاهات الوظائف عبر القطاعات تحولاً ثابتاً نحو العمل من المنزل وخيارات العمل عن بُعد الأخرى التي أصبحت المعايير القياسية، بدلاً من الحصول على المزايا الوظيفية.

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