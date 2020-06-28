استطلاع «البيان»: الإجراءات الوقائية بوابة الانتعاش السياحي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أظهر استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي» أن عينة كبيرة من القراء تقارب 55% ترى أن الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة تعد بوابة وجواز المرور لاستعادة الزخم السياحي وتعزز ثقة السياح في المرافق والوجهات السياحية بالدولة لا سيما مع تصدّر الإمارات قائمة رغبات المسافرين حول العالم باعتبارها الملاذ الآمن للسيّاح والزوار الدوليين بفضل إجراءاتها الصارمة في احتواء «كورونا» والسيطرة على تداعياته إلى جانب المقومات السياحية الفريدة.

وأكد 54% ممن شملهم الاستطلاع على الموقع الإلكتروني للصحيفة أن الإجراءات الوقائية في المرافق السياحية ستعزز الثقة في الوجهات السياحية بينما اعتبر 46% أنها لا تبدد مخاوفهم بالكامل فيما كشف الاستطلاع عبر «تويتر» عن أن 54.9% من المستطلعين أكدوا ثقتهم في الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة، بينما اعتبرها 45.1% غير كافية لإعادة ثقتهم الكاملة في ممارسة حياتهم الطبيعية بشكل كامل كما كان عليه الحال قبل الجائحة.

وقال الخبير السياحي إسماعيل إبراهيم، المدير العام لفندق رامادا داون تاون أبوظبي إن الإمارات منذ بداية أزمة «كورونا» اتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمنع تفشي الفيروس، وتعززت هذه الإجراءات بشكل كبير في القطاع السياحي مع الاستعداد لعودة الحياة لطبيعتها خصوصاً بعد انتهاء فترة التعقيم الوطني.

وأضاف: «كلنا ثقة بالجهود المتخذة في القطاع السياحي لمنع تفشي الفيروس والإجراءات الصارمة المطبقة في الفنادق والوجهات السياحية والالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي وهو ما نتوقع معه زيادة التدفقات السياحية الفترة القادمة».

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