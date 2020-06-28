55 % نمو مصرف الشارقة الإسلامي في استخدام القنوات الإلكترونية والخدمات الذكية

المصدر: الشارقة - البيان

سجل مصرف الشارقة الإسلامي نمواً بنسبة 55% في استخدام القنوات الإلكترونية والخدمات الذكية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو 2020، فيما ارتفع عدد المسجلين الجدد في الخدمات الرقمية والتطبيقات المصرفية بنسبة 35%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث باتت الخدمات الإلكترونية على اختلاف أنواعها خيار العملاء الأول لتلبية متطلبات إدارة النقد والتمويل التجاري، لا سيما بالنظر إلى الظروف الاستثنائية الراهنة. وقال وليد العمودي، رئيس الخدمات المصرفية الرقمية في مصرف الشارقة الإسلامي: إن الابتكار التقني واعتماد أحدث الحلول الرقمية كانا دائماً على رأس أولوياتنا، حيث قام المصرف خلال السنوات الأخيرة باستثمارات كبيرة في التقنيات الحديثة.

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