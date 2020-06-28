شراكة بين «دبي للذهب» و«البلاد المالية»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع عن شراكتها مع شركة البلاد المالية لتقديم بيانات التسعير لصندوقها المتداول للمتاجرة بالذهب المتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية الذي أطلقته الشركة مؤخراً.

يستخدم هذا الصندوق المُدرج في السوق المالية السعودية «تداول» بيانات سعر عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية من بورصة دبي للذهب والسلع كمؤشر استرشادي، وهو أول صندوق استثماري متداول في المنطقة مدعوم فعلياً بالذهب ومتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ومنذ إطلاق الصندوق في مطلع هذا الشهر، استثمرت «البلاد المالية» 780 كيلوغراماً من الذهب تبلغ قيمتها نحو 42.67 مليون دولار.

وسيستثمر الصندوق ما لا يقل عن 95% من صافي أصوله في الذهب الفعلي عبر شراء عقود الذهب الفورية المتوافقة مع أحكام الشريعة من بورصة دبي للذهب والسلع، بحيث تخزّن سبائك الذهب في خزانة مؤمنة في دبي، وهذا المنتج مخصص للمستثمرين الأفراد بشكل أساسي. وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: يعدّ هذا التعاون بين الإمارات والسعودية مرتكزاً مهماً لتنمية سوقي الذهب والتمويل الإسلامي بالمنطقة. وفي حين كان الذهب يشهد على الدوام إقبالاً قوياً من المستثمرين، إلا أنه لم يكن بوسعهم الوصول دائماً إلى المحافظ الاستثمارية الإسلامية.

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