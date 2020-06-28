«آيزو» الابتكار لـ «الطيران المدني» برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

ثمن المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة حصول الدائرة على الاعتماد العالمي لمعيار الآيزو في نظام إدارة الابتكار 56002:2019، تقديراً لجهودها الحثيثة، وتتويجاً لعمل دؤوب لفريق عمل الدائرة، لتكون من أوائل الجهات على مستوى الإمارة ودوائر الطيران المدني في الدولة الحاصلة على هذا الاعتماد العالمي.

وتوجه الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي بخالص التهاني إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة لحصول الدائرة على هذا الاعتماد العالمي، ووصف هذا الإنجاز بأنه مفرح لكل القائمين على الجائزة على ما بذلوه من جهود، مشيراً إلى أن فريق عمل الجائزة استمر في عمله عن بعد دون انقطاع، من أجل الحصول على هذا الاعتماد في ظل الظروف الطارئة، التي تمر بها دولتنا والعالم نتيجة جائحة «كورونا» (كوفيد 19).

وأوضح الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أن الدائرة تحرص دائماً على العمل، وفق رؤية صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو ولي عهده رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، لمواصلة هذا النجاح والاستمرارية في تعزيز التنافسية ذات الجودة العالمية لكسب المزيد من الإنجازات، التي تضاف إلى سجل إنجازات دولة الإمارات ودورها الريادي في قطاع الطيران المدني على الصعيدين العربي والعالمي وتبوؤها مكانة عالمية مرموقة في مجال صناعة الطيران، بفضل الرؤى الصائبة والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة للدولة.

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