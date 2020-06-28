100 شركة إماراتية وكورية تدعم الشركات الصغيرة

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أول اجتماع أعمال افتراضي إلكتروني، جمع ما يزيد على 100 شركة تجارية إماراتية وكورية جنوبية، وذلك بهدف تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال عبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام غرفة أبوظبي، إن الغرفة لا تدخر جهداً في تقديم كل ما من شأنه دعم قطاع الأعمال في أبوظبي، وتسيير أموره وتنظيمه، وتوفير دعم الاستقرار الاقتصادي له، لاسيما في ظل تداعي الأوضاع الاقتصادية العالمية خلال هذه الفترة، إلا أن غرفة أبوظبي تواصل دعمها للجهود الحثيثة لحكومة أبوظبي والإمارات بشكل عام في مواجهة التحديات وإدارة الأزمات، بما يضمن استمرارية الأعمال وعدم تأخرها أو تأثرها، وبتفعيل دور القطاع الخاص ومواصلة أنشطته.

وأشار إلى أن مكتب غرفة أبوظبي التمثيلي في سيول قام بالتنسيق والاتفاق مع رابطة التجارة الدولية الكورية (KITA)، لتنظيم فعالية لقاءات الأعمال الإلكترونية الثنائية عبر التقنية الافتراضية بين الشركات الإماراتية المحلية ونظرائها من كوريا الجنوبية، والمتخصصة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتضمن العديد من الأنشطة التجارية منها التجارة العامة، والمواد الاستهلاكية، والأغذية والزراعة، والصحة والتجميل.

من جانبه، أكد هيون كيم المدير العضو المنتدب التنفيذي لرابطة التجارة الدولية الكورية، أن الاجتماع يؤكد التعاون المتميز مع غرفة أبوظبي في ظل اتفاقيات التعاون التي تربطنا معهم، بحيث نعمل جميعاً بشكل متكامل، بما يعود بالنفع والفائدة والترويج للفرص الاستثمارية.

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