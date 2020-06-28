«كورونا» يرفع الطلب على تكنولوجيا الإنشاءات

المصدر: دبي - البيان

أكد بول بولت المدير الإقليمي لشركة «تريمبل سوليوشنز» في منطقة الشرق الأوسط والهند، أن التكنولوجيا احتلت مكانة الصدارة في سلم أولويات جميع الشركات، وبخاصة قطاع الإنشاءات، خلال جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». وبما أنها تلعب حالياً دوراً محورياً في الحفاظ على كفاءة العمل في مجتمعنا، اضطرت جميع الشركات لإعادة النظر في سبل العمل السائدة لديها. ويُعتقد أن التقنيات الجديدة التي تعتمدها الشركات، سيكون لها تأثير طويل الأمد في أعمالها بعد انتهاء الجائحة.

وقال بولت: بات التوزيع الرقمي للعمل عن بُعد، أمراً طبيعياً، رغم حداثته، حتى قبل الانفتاح التدريجي للاقتصاد، بعد مرحلة الإغلاق التام، وقبل أن تبدأ الحكومات في تطبيق إرشادات سلامة أكثر صرامةً على الشركات، كشرط للعودة إلى الحياة الطبيعية.

وكشف أن إجمالي عدد المستخدمين لمنصة «تريمبل» السحابية وحدها، قد تخطى عتبة الـ 10 ملايين مستخدم حتى الآن. وأثناء التصدي لجائحة «كوفيد 19»، أدى توزيع المهام في العمل إلى مضاعفة الحاجة لتشكيل فرق من أجل تبادل المعلومات والتعاون عن بُعد، ما دفع 1.2 مليون مستخدم للانضمام إلى المنصة في شهري مارس وأبريل فقط.

واستضافت منصة «تريمبل كونيكت»، حتى الآن، أكثر من 80 ألف مشروع تصميم وإنشاء، ما أتاح للأشخاص التعاون والعمل معاً من أي مكان في العالم. علاوة على ذلك، ارتفع عدد الدعوات للتعاون في المشاريع بنسبة 58% في شهر أبريل، مقارنةً بشهر مارس، ما يدل على تكيُّف المستخدمين مع آليات العمل الجديدة، والموزَّعة عن بُعد، وتمكين الفرق من التكيُّف والمرونة في العمل، على الرغم من الانقطاعات في روتينهم اليومي.

وتعمل منصة «تريمبل كونيكت» السحابية، التابعة لشركة «تريمبل»، على تسهيل التعاون والربط بين الأشخاص المناسبين، والبيانات المناسبة، في الوقت المناسب، من أي مكان يوجد المشرفون فيه على المشروع، وتسهم في تمكين اتخاذ قرارات مدروسة، وتعزيز كفاءة المشاريع.

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