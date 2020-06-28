تعاون بين غرفة عجمان و«أمازون»

المصدر: عجمان - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان، ورشة بعنوان «روّج لمنتجاتك عبر أمازون»، بالتعاون مع «أمازون»، وقدم الورشة عن بُعد، كريستل سمير أبو عاصي الرئيس التنفيذي لمجموعة باعة أمازون بالشرق الأوسط، وشارك في الورشة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

استهلت الورشة بنبذة حول منصة أمازون، ونشأتها وتطورها، باعتبارها الشركة الرائدة عالمياً في مجال التسوق الإلكتروني، وتحظى بسمعة طيبة بين عملائها في كافة دول العالم، بحيث إن 89 % من العملاء لديهم ثقة في منتجات المنصة. وقالت كريستل أبو عاصي، إن «أمازون» تهيئ فرصاً واعدة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا سيما أن 70 % من منتجات المنصة، تباع من قبل طرف ثالث.

وتناولت الورشة عدة محاور، منها آليات البدء بمشروع تجاري للبيع في موقع «أمازون» خلال 30 يوماً، وخطوات إعداد نموذج عمل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للبيع إلكترونياً عن طريق «أمازون».

وأوصت الورشة بضرورة البدء باختيار الإمارات ودول مجلس التعاون في بداية الانتساب لمنصة «أمازون»، نظراً للإلمام بثقافة المستهلك والمنتجات الرائجة، موضحة أن «أمازون» الإمارات، زارها خلال أبريل الماضي، 14 مليون زائر.

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