أسرار سفينة "دارا" الغارقة في أم القيوين تظهر إلى العلن قريباً

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أنهت دائرة السياحة والآثار بأم القيوين أعمال المرحلة الأولى للخطة الاستراتيجية والإعلامية لمشروع "اكتشاف سفينة دارا" والتي غرقت في سواحل إمارة أم القيوين في السادس من إبريل عام 1961.

حيث تضمنت المرحلة الأولى من الخطة الاستراتيجية والإعلامية للمشروع عملية تنظيف موقع غرق السفينة في قاع البحر من المخلفات وغيرها والتي كانت تخفي ملامح حطام السفينة.

وباشر فريق دبي التطوعي للغوص بالتعاون مع دائرة بلدية أم القيوين وجمعية أم القيوين التعاونية لصيادي الأسماك وخفر السواحل في تنظيم عمليات غوص متعددة لانتشال المخلفات من موقع غرق السفينة بنسبة 90% والتي تقدر بحوالي 3.1 طن من المخلفات.

وتواصل دائرة السياحة والآثار جهودها من خلال استكمال أعمال المرحلة الثانية من المشروع بالترويج لهذه القصة التاريخية كمعلم ثقافي وسياحي وإطلاق المؤتمر‪ الصحفي‪ الرسمي‪ للمشروع‪ وتوقيع‪ اتفاقيات‪ شراكة‪ وتعاون‪ مع‪ الشركاء‪ الاستراتيجيين.

وتستكمل الدائرة أعمال المرحلة الثالثة والتي تتضمن استدامة المشروع من خلال استقطاب المشاريع السياحية والرياضات البحرية لتكون عامل جذب مميز في الإمارة.

وأعربت دائرة السياحة والآثار عن شكرها للشركاء الاستراتيجيين الذين كان لهم دورًا بارز ًا في استكمال المرحلة الأولى من المشروع وأبدو استعدادهم لاستكمال المراحل المتبقية ليكون موقع غرق السفينة أحد مواقع الجاذب السياحي فالإمارة.

والجدير بالذكر بأن أسرار غرق سفينة "دارا" مازالت تروى عبر الأجيال بين أهل الإمارات حتى الآن حيث أن بعض أهالي الدولة فقدوا أحبتهم الذين كانوا على متن هذه السفينة التي كانت تحمل 819 راكباً ومتوجهة إلى كراتشي وبومباي من دبي.

وغرقت السفينة في سواحل الإمارة نتيجة حدوث انفجار في أسفل السفينة أودى بحياة 238 راكبًا منهم 20 إماراتياً.

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