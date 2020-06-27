فتح الاقتصاد محرّك رئيسي لنشاط الأسهم خلال الفترة المقبلة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ربحت أسهم سوق دبي المالي ما يناهز 800 مليون درهم في تداولات الأسبوع الماضي، وصعد المؤشر الرئيسي لأعلى مستوياته في أسبوع مدعوماً بتحسن المعنويات بفعل جهود الإمارة لإعادة حركة الطيران والأنشطة الاقتصادية لسابق عهدها بعد الإعداد والتخطيط والمراجعة الشاملة، فيما انخفضت أسهم أبوظبي إثر تعرضها لضغوط بيع وعمليات جني أرباح.

وصعد مؤشر سوق دبي 0.39% إلى 2086.51 نقطة مدفوعاً بمكاسب أسهم العقار يقودها ثلاثي «إعمار»، إلى جانب قطاعات الاستثمار والتأمين والنقل والاتصالات في مقابل نزول «البنوك»، بينما انخفض سوق أبوظبي 1.37% إلى 4285.58 نقطة مدفوعاً بعمليات جني أرباح استهدفت أسهم البنوك والعقار والاتصالات والصناعة. واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.96 مليار درهم، منها 1.3 مليار في دبي و665.4 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 1.6 مليار سهم موزعة بواقع 1.4 مليار في دبي و219.7 مليوناً في أبوظبي، من خلال 27 ألف صفقة.

مستويات إيجابية

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، تباينت أسواق الإمارات مع تعرضها خلال الأسبوع لبعض عمليات جني الأرباح في ظل تراجع الأسواق الأمريكية وتراخي أسعار النفط من مستوياتها الأخيرة، لكن لا تزال الأسواق تحافظ على مستويات إغلاق إيجابية ولا يوجد في الوقت الراهن أي إشارات لانعكاس الأسواق إلى الأسفل. وأضاف دياب لـ «البيان الاقتصادي»، أن عودة فتح الأنشطة التجارية وعودة حركة الملاحة وإعلان إمارة دبي عن جاهزيتها لاستقبال الزوار الشهر المقبل كان له الأثر الإيجابي على معنويات المستثمرين، لكن يبقى الفتح الكلي للاقتصاد وانتظار محفزات جديدة كالنتائج المالية للشركات المدرجة واستقرار أسعار النفط وظهور علامات على تعافي الاقتصاد العالمي المحرك الرئيسي للأسواق في الفترة القادمة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 3% مع ارتفاع «إعمار مولز» 10.94% بفعل عمليات شراء أجنبية بعد إجازة عمومية الشركة توزيع أرباح مرحلية على أساس نصف سنوي أو ربع سنوي، وأيضاً عمومية «إعمار العقارية» ليصعد السهم 2.2%، كما زاد «داماك» 2.1% و«إعمار للتطوير» 1.9% و«أرابتك» 0.98% في مقابل نزول «ديار» 1.73% و«الاتحاد العقارية» 5.21%.

وزاد قطاع الاستثمار 2.42% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 2.65% و«سوق دبي المالي» 3.12% فيما انخفض «شعاع كابيتال» 4.85%، وارتفع قطاع النقل 4% مع صعود «العربية للطيران» 5.31% و«أرامكس» 2.9% و«الخليج للملاحة» 6.54%، فيما هبط قطاع البنوك 2.29% بفعل تراجع «دبي الإسلامي» 2.27% و«الإمارات دبي الوطني» 3.26%.

وسيطر «إعمار العقارية» على النشاط بسيولة 241.5 مليون درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» 168.8 مليون درهم، ثم «إعمار مولز» 165.3 مليون درهم، وحقق «إعمار مولز» أكبر ارتفاع بنسبة 10.94% تلاه «المدينة للتمويل» 7.14%، ثم «العربية للطيران» 5.31%، فيما كان «السلام السودان» الأكثر انخفاضاً بنحو 13.33%، تلاه «الاتحاد العقارية» 5.21%، ثم «شعاع كابيتال» 4.85%.

عمد المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 20.57 مليون درهم، منها 1.78 مليون للعرب و4.76 ملايين للخليجيين و14 مليوناً للأجانب، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 20.57 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 2.5% مع تراجع «أبوظبي الأول» 3.16% و«أبوظبي التجاري» 2.71% و«أبوظبي الإسلامي» 1.06%، وهبط قطاع الاتصالات 0.36% بعد تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، كما نزل قطاع الاستثمار 1.53% متأثراً بنزول «العالمية القابضة» 2.24% و«إشراق» 0.43% في مقابل ارتفاع «الواحة كابيتال» 4.31%.

وارتفع قطاع العقار 2.07% نتيجة ارتفاع «الدار» 2.23% بالرغم من هبوط «رأس الخيمة العقارية» 0.28%، وزاد قطاع الطاقة 0.94% بفعل ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 1.02% و«طاقة» 6.82% في وقت تراجع «دانة غاز» 0.77%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط جاذباً 148 مليون درهم، تلاه «الدار» بتداولات 145.6 مليون درهم، ثم «اتصالات» 99.2 مليون درهم. وسجل «الجرافات البحرية» أكبر ارتفاع بنسبة 14.84% تلاه «الشارقة للأسمنت» 12.45%، ثم «الخليج للمشاريع الطبية» 8.57%، فيما كان «أسمنت رأس الخيمة» الأكثر انخفاضاً 4.25%، تلاه «جلفار» 3.85%، ثم «أبوظبي لبناء السفن» 3.4%.

وعمد المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 52 مليون درهم، منها نحو 30 مليوناً للخليجيين و22.1 مليوناً للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 52 مليون درهم، موزعة بواقع 900 ألف للعرب و51.15 مليوناً للأجانب.

المؤسسات

ومالت المؤسسات نحو الشراء في السوقين بصافي 52.8 مليوناً، منها 14.8 مليوناً في دبي، و38 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي 52.8 مليون درهم، موزعة بواقع 14.8 مليوناً في دبي و38 مليوناً في أبوظبي.

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