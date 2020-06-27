«سيسكو» تطلق عروضاً للشركات الصغيرة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «سيسكو» إطلاق عروض جديدة مصممة خصيصاً للشركات الصغيرة، في خطوة تسرع من وتيرة تركيزها على خدمات الشركات الصغيرة.

وكانت الشركة قد قدمت في شهر نوفمبر 2019 مجموعتها الجديدة «خدمات سيسكو المصممة للشركات» في قمة الشركاء. وتواصل المحفظة نموها الآن مع إضافة تقنية سيسكو التي كانت تدعم في الأصل شركات «فورتشن 100» ويمكنها الآن تسخير نفس الابتكار التكنولوجي لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة.وتنمو المشروعات الصغيرة بشكل أسرع من قطاع الشركات الآن وتحتاج إلى المرونة عند تحويل نماذج أعمالها رقمياً.

كما تعتبر التكنولوجيا ضرورية لمساعدتهم على زيادة عائداتهم، وتحسين تجارب عملائهم وتحقيق التميز لأنفسهم لمواصلة قدرتهم على المنافسة. وأعلنت سيسكو عن تحديثات جديدة تماماً لمجموعة «خدمات سيسكو المصممة للشركات» التي تجمع بين قوة التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي والحلول المستندة إلى السحابة، وتم إنشاؤها من أجل تبسيط عمليات الشراء والتركيب والصيانة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز