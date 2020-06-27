خصومات لكوادر خط الدفاع الأول من «الفهيم»

المصدر: أبوظبي – البيان

أكدت مجموعة الفهيم التزامها تجاه مجتمع الإمارات والنظام الصحي والدفاع المدني المتين من خلال إطلاقها حملة على مستوى المجموعة لتقديم خدمات شخصية وخصومات حصرية تقديراً وامتناناً لجهودهم الاستثنائية المبذولة.

وقال أحمد عبد الجليل الفهيم – رئيس مجلس إدارة المجموعة: نفتخر بالكوادر الطبية والعاملين في الرعاية الصحية ودائرة الدفاع المدني، الذين تستحق جهودهم الثناء على بذلهم الجهود المشرفة لحمايتنا كأمة ضد فيروس «كورونا».

ويأتي الهدف من إطلاق الحملة للتأكيد على تقدير المجتمع لإنجازاتهم في مكافحة الوباء والعمل المتواصل للحفاظ على سلامة المجتمع.

وأضاف أحمد الفهيم: جاء دورنا في ردّ الجميل بأفضل وسيلة مُمكنة لإبراز مدى أهميتهم بالنسبة لنا وللمجتمع بأكمله ومن ثم فإن جميع المرافق والشركات التابعة لمجموعة الفهيم على استعداد تام لمنح الأولوية لكل أخصائي في الرعاية الصحية والدفاع المدني سواء من خلال تخفيض الإيجارات السكنية أو توفير الخدمات المجانية والخصومات في متاجر السيارات والضيافة.

وتشمل الشركات المشاركة في الحملة مطاعم واجاماما التي تديرها شركة رمال للضيافة في أنحاء الإمارات، وفندق فيرمونت باب البحر، وشركة الإمارات للسيارات - سيارات الركاب والمركبات التجارية – الموزع المعتمد لمرسيدس-بنز في أبوظبي بالإضافة إلى الشرقية للسيارات وشركة الفهيم للسيارات - فروع قطاع المركبات لدى مجموعة الفهيم في العين ومنطقة الظفرة. كما تُشكّل شركة الغربية للسيارات - الموزع المعتمد لجيب، فيات وموبار في أبوظبي جزءاً من هذه الحملة .

وتتراوح العروض بين خصم يصل إلى 10% على إيجارات المنازل وتخفيضات 25% على الأطعمة والمشروبات إضافة إلى عرض تمديد عقود الضمان والخدمة، أسعار مخفضة على السيارات وعروض مجانية على تعقيم المركبات ومنتجات وخدمات ما بعد البيع الأخرى المتعلقة بالسيارات. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم بعض الشركات خصماً 50% على تكاليف العمالة واستبدال السيارات للعملاء الحاليين وتتواصل فعالية الخصومات والعروض حتى نهاية سبتمبر 2020.

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