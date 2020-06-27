ريادة إماراتية في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن الإمارات، ودبي تحديداً، تعد رائدة في مجال نشر البيانات والمعلومات الحكومية، فيما يتعلق بتجارب المدن الذكية وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومفاهيم الرقمنة في تطوير العمل داخل أروقة الحكومات والهيئات الرسمية.

وأصدر المنتدى نسخة أخيراً يونيو 2020 من سلسلة كتيباته الدورية بعنوان «حقيبة الأدوات»، والتي يستعرض فيها أحدث المستجدات في نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل القطاع العام بمختلف دول العالم. جاء الكتيب الأخير بعنوان «إمدادات الذكاء الاصطناعي: التحديات والفرص أثناء التطبيق»، وعرض لثلاث تجارب كدراسات حالة، في الإمارات، البحرين والمملكة المتحدة.

وذكر أن تجربة الإمارات تتميز بين تجارب المدن الذكية حول العالم بريادتها في نشر كافة البيانات الحكومية المتعلقة بالتجربة. وأوضح أن الإمارات، ممثلة في «دبي الذكية» تتولى إنشاء البنية التحتية وتنفيذ العمليات والآليات التي من شأنها تمكين كافة الجهات الحكومية من نشر البيانات المتعلقة بالتجربة.

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