30 % نمواً سنوياً متوقعاً في سوق التوصيل في الإمارات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال راج لي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «باويك» للتوصيل، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، إن الشركة تتطلع لطرح أسهمها للاكتتاب العام في أسواق المال المحلية بعد انحسار جائحة «كورونا» في وقت تتطلع فيه إلى مزيد من النمو والتوسع مع توقعات بنمو 30% في سوق توصيل الطلبات في الإمارات.

وأضاف راج في تصريحات لـــ «البيان الاقتصادي»، أن الشركة وضعت بالفعل الأسس لعملية الطرح من خلال إنشاء هيكل تنظيمي قوي باستخدام واحدة من أكبر الشركات القانونية البريطانية، قمنا أيضًا بإنشاء مجلس استشاري قوي من المصرفيين الاستثماريين، والرؤساء التنفيذيين للمساعدة في توجيه الشركة إضافة إلى مستثمرينا الذين يتمتعون بقوة مالية لدعم تأمين متطلبات التمويل المستمرة إلى جانب تسجيل الملكية الفكرية الخاصة بنا وحقوق العلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر.

نمو الطلبات

وأكد أن الشركة بدأت أعمالها في أبوظبي منذ نحو 3 سنوات كمنصة متخصصة في علميات توصيل طلبات السوبر ماركت، فيما تخطط لإضافة عدد من القطاعات الأخرى وتشمل توصيل الأدوية ومنتجات الصيدليات والزهور والهدايا موضحاً أن الشركة تدير عملياتها حالياً في أرجاء دولة الإمارات، كما بدأت عملياتها في ماليزيا منذ نهاية شهر مايو الماضي حيث وصل عدد مستخدمي المنصة حالياً أكثر من 75 ألف مستخدم وشهدنا نموًا بنسبة 46% تقريبًا على طلبات التوصيل منذ بداية «كورونا».

ولفت المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «باويك» للتوصيل إلى أن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في التطبيق وصلت حتى الآن لنحو 2.5 مليون دولار (9.2 ملايين درهم)، فيما نتطلع حالياً لضخ 2.5 مليون دولار إضافية كأسهم و5 ملايين دولار (18.4 مليون درهم) كسندات قابلة للتحويل وسيتم استثمارها في تطوير عمليات النمو والانتشار في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إضافة إلى جنوب شرق آسيا كذلك نحن نجري محادثات مع عدد من المجموعات التجارية المهتمة بالتطبيق في المملكة العربية السعودية لتوسيع انتشارنا ونتطلع أيضًا إلى تقديم فرص امتياز تجاري في دول مجلس التعاون والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تكنولوجيا متطورة

وتوقع راج لي، نموًا عامًا لسوق توصيل الطلبات في دولة الإمارات بنسبة 30%، مدعوماً بالدعم التقني الذي توفره شبكات الاتصالات في الإمارات والبنية التحتية التكنولوجية المتطورة وهو ما يسهم بشكل كبير في هذا التحول، إذ تتمتع الإمارات بأعلى سرعة على الصعيد العالمي في خدمات النطاق العريض ونسبة نفاذ إلى الإنترنت تبلغ 99% لذلك سنشهد بالتأكيد زيادات هائلة في التسوق الإلكتروني السنوات المقبلة.

وأوضح أن سوق التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية سيستمر في النمو، ولكن ستحتاج معظم الشركات التي كانت تقدم خدمات التوصيل لمنتجاتها عبر الإنترنت بشكل تقليدي الآن إلى العمل بجد لاستعادة العملاء الذين فقدوا خلال أزمة «كورونا» بسبب سوء الخدمة والتأخير في التسليم. كذلك نرى نموًا سريعًا في سوق التوصيل المستندة إلى الحلول السحابية الشبيهة بباويك وتحول تجار التجزئة إليها بسبب المعدلات العالية للأسعار التي تتقاضاها المنصات الإلكترونية مقابل عرض منتجات تجار التجزئة على مواقعها.

ولفت إلى أن هناك آفاقاً واعدة لسوق التوصيل بسبب «كورونا» التي أجبرت العديد من المتسوقين غير المعتادين على عمليات التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت، لا سيما وأنهم بمجرد إنجازهم لأول عملية شراء عبر الإنترنت فقد أصبح العديد منهم يدركون مدى سهولة وكفاءة التسوق الإلكتروني.

وأوضح أن «باويك» في ظل الوضع الحالي تقوم بعمليات التوصيل في غضون 2.5 ساعة كحد أقصي، إذ تصل معدلات نجاح علميات التوصيل خلال هذه المدة لنحو %98.7 وفق المؤشرات التي نرصدها بشكل مستمر، ونقوم حاليًا بإضافة رسم ثابت بواقع 7 دراهم لكل عملية توصيل، وبالمقابل، فإننا نقدم توصيلًا مجانيًا لعدد من الدوائر الحكومية كشرطة أبوظبي وأوائل الإمارات وعائلاتهم ومجموعة شركات أدنوك وجهات أخرى حكومية وخاصة.

إجراءات وقائية

شدد راج لي، على التزام شركة «باويك» بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامة العملاء والموظفين، حيث تطبق نظام الورديتين في المكاتب من أجل تقليل عدد الموظفين العاملين في وقت واحد، وفحص درجة حرارة جميع موظفي المكتب الرئيسي مرتين في اليوم، مع نظام صارم لغسل وتعقيم اليدين منذ لحظة وصول الموظف إلى مقر العمل وطوال فترة وجوده.

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