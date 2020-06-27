«أسكوت» تدير 5400 وحدة فندقية في 19 مدينة حول العالم

أعلنت شركة «أسكوت»، المتخصصة في الشقق الفندقية، المملوكة بالكامل لشركة «كابيتالاند»، التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، توقيعها عقوداً لإدارة 25 فندقاً جديداً، تضم أكثر من 5400 وحدة فندقية في 19 مدينة حول العالم.

وحققت أسكوت مع هذه الخطوة، إنجازاً قياسياً، إذ أبرمت العدد الأكبر من عقود إدارة الفنادق الجديدة في الأشهر الخمسة الأولى، أكثر من أي عام عبر تاريخها، لتسجّل بذلك زيادة 139% على أساس سنوي، في الوحدات المؤمّنة، مقارنةً بالفترة ذاتها من 2019.

ورغم التحديات العالمية التي فرضتها جائحة «كورونا»، واصلت الشركة عمليات الاستحواذ في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع استعداد الشركة لإطلاق مشاريع جديدة خلال الفترة بين الربع الرابع 2020، والربع الأول 2021.

ومن المقرر افتتاح فندق سيتادينز الغبرة مسقط (عُمان)، في الربع الأخير 2020، فيما سيتم إطلاق 4 وجهات جديدة في الربع الأول 2021، حيث ستشهد منطقة الشرق الأوسط، افتتاح فندقي سيتادينز قرية الثقافة دبي (الإمارات)، وسومرست داونتاون الخبر (السعودية)، كما تعتزم افتتاح فندق سومرست ويستفيو نيروبي في كينيا، وفندق سومرست سيتي سنتر أتيراو، أولى وجهاتها في كازاخستان. كما ستسجل «أسكوت»، حضورها الأول في المغرب، خلال النصف الثاني 2021، حيث ستفتتح فندق سيتادينز راسين كازابلانكا في الدار البيضاء. (دبي - البيان)

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