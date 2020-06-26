مصدران: مبادلة تقدم عرضا لمصفاة بتروبراس في باهيا

المصدر: أبوظبي - رويترز

قال شخصان مطلعان إن شركة مبادلة للاستثمار قدمت عرضاً ملزماً لمصفاة بتروليو برازيليرو (بتروبراس) الكائنة في ولاية باهيا بشمال شرق البرازيل.

المصفاة البالغة طاقتها 330 ألف برميل يومياً، والمعروفة باسم "آر.إل.إيه.إم" هي الأولى من مجموعة تضم ثماني وحدات من هذا النوع تعتزم شركة إنتاج النفط الخاضعة لسيطرة الدولة بيعها لتقليص الديون وفتح أحد أكبر أسواق الوقود في العالم أمام المستثمرين الأجانب.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أطراف فعالة أخرى، مثل سينوبك الصينية ومجموعة إيسار الهندية، قدمت عروضاً.

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