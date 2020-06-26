«طيران الإمارات» تٌعدّل استراتيجيتها

المصدر: دبي - رويترز

قال عادل الرضا ، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات أمس إن الناقلة بحاجة إلى تعديل استراتيجيتها بعد أن تسببت «كورونا» في شلل حركة النقل الجوي العالمية مشيرًا إلى تركيز أكبر على جلب مزيد من الزائرين إلى دبي.

ونجحت المجموعة وهي من أكبر شركات الرحلات الطويلة على مدى 35 عامًا في تحويل دبي إلى نقطة عبور رئيسة لمسافري الرحلات الدولية الذين يتوقف معظمهم فيها لركوب رحلات إلى وجهات أخرى.

وأضاف عادل الرضا :«سيتعين علينا تعديل بعض جوانب النموذج التشغيلي، إذ لا ريب أن ما كان نافعاً لنا في الماضي لن ينفعنا في المستقبل».

وقال إن طيران الإمارات ستركز على جلب مزيد من المسافرين لزيارة دبي إلى جانب الاستمرار في ربط العالم عن طريق نموذج مركز العمليات ذاته الذي عولت عليه لأكثر من ثلاثة عقود.

وتعتزم الشركة إعادة فحص شبكتها والنظر في زيادة التعاون مع ناقلتها الحكومية الشقيقة فلاي دبي وتدير أسطولاً من الطائرات الضخمة الإيرباص إيه 380 وبوينغ 777 .

وقال الرضا «بالنظر إلى المستقبل، لا يمكننا مواصلة نشاط طويل الأجل بمثل هذا الأسطول. نحتاج لضخ أنواع أصغر».

وأوضح أن 115 طائرة إيه 380 تملكها طيران الإمارات سيعود بعضها للخدمة هذا العام وإن الشركة في محادثات مع إيرباص لتأجيل 3 طائرات مقرر تسليمها هذا العام.

وأضاف أن من غير الواضح إن كانت بوينغ ستسلم النسخة الجديدة من الطائرة 777، المعروفة باسم 777إكس، العام المقبل وأن الشركة لا تجري محادثات لإلغاء أي طلبيات طائرات.

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