الأسهم تنهي الأسبوع على انخفاض بضغط «جني الأرباح»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هبطت الأسهم الملحية بنسب متفاوتة في ختام جلسة، أمس، مع تعرضها لضغوط بيع وعمليات جني أرباح استهدفت غالبية القطاعات وتركزت بشكل رئيسي على أسهم العقار والبنوك والاتصالات، وانخفضت السيولة مجدداً دون 400 مليون درهم، في وقت هبطت البورصات العالمية وأسواق النفط بفعل آفاق باهتة لتعافي الاقتصاد العالمي.

وتراجع سوق دبي بنحو 0.61% إلى 2086.51 نقطة مع هبوط أسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل، فيما تراجع سوق أبوظبي 1.02% إلى 4285.59 نقطة بضغط هبوط أسهم البنوك والاتصالات والاستثمار والطاقة والعقار.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو 388.7 مليون درهم موزعة بواقع 218.1 مليونا في دبي و170.59 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 323.3 مليون سهم منها 280.2 مليوناً في دبي و43.06 مليوناً في أبوظبي، من خلال 4618 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 0.61% مع تراجع «داماك» 2.43% و«إعمار مولز» 1.39% و«إعمار العقارية» 0.71%، فيما ارتفع «الاتحاد العقارية» 2.66% و«إعمار للتطوير» 0.47% و«أرابتك» 0.32%. ونزل قطاع البنوك 0.49% مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 1.11% فيما استقر «دبي الإسلامي» دون تغيير.

ونزل قطاع الاستثمار 0.59% مع تراجع «شعاع» 0.93% و«دبي للاستثمار» 0.86%، فيما ارتفع «سوق دبي المالي» 0.24%، وهبط قطاع النقل 0.21% مع تراجع «العربية للطيران» 0.83% واستقرار «الخليج للملاحة»، فيما ارتفع «أرامكس» 0.28%.

وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط جاذباً 44.3 مليون درهم، يليه «الاتحاد العقارية» 32.8 مليوناً، ثم «الإمارات دبي الوطني» 32.5 مليوناً، وحقق «اكتتاب» أكبر ارتفاع بنحو 4.22%، فيما كان «دي إكس بي» الأكثر انخفاضاً 4.76%. ومال المواطنون نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 12.25 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 1.12% مع هبوط «أبوظبي الأول» 1.6%، فيما استقر «أبوظبي التجاري»، وصعد «أبوظبي الإسلامي» 0.27%. ونزل قطاع الاتصالات 0.71% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وهبط قطاع الطاقة مع نزول «دانة غاز» 2.42% و«طاقة» 1.57%، بينما ارتفع «أدنوك للتوزيع» 1.02%.

وتراجع قطاع الاستثمار 3.09% مع هبوط «العالمية القابضة» 4.39% و«إشراق» 0.43%، بينما ارتفع «الواحة كابيتال» 7.79%، وهبط قطاع العقار 1.12%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط بسيولة 37.4 مليون درهم، ثم «واحة الزاوية» 14.6 مليوناً، يليه «الدار» 13.8 مليوناً. وحقق «الجرافات البحرية» أكبر ارتفاع بنسبة 14.84%، فيما كان «بلدكو» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.85%. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 33.5 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 33.5 مليون درهم.

المؤسسات

وتباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار 14 مليون درهم، نحو البيع بسوق دبي بصافي استثمار 35.8 مليون درهم محصلة بيع، فيما عمد المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي بصافي 35.8 مليون درهم، ونحو البيع بسوق أبوظبي بصافي 14 مليونا.

إفصاحات

* أعلنت شركة الخليجية للاستثمارات العامة «جيجيكو» أن مقدار الخسائر المتراكمة لديها يبلغ 1.74 مليار درهم، تشكل 97% من رأسمالها البالغ 1.8 مليار درهم. وأشارت في بيان لسوق دبي المالي، أمس، إلى أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة، هي انخفاض في قيمة الموجودات إضافة للفوائد البنكية على القروض التي تقدر بـ 40 مليونا خلال الربع الأول.وفي ما يتعلق بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، قالت الشركة إن مجلس الإدارة يناقش تسوية بعض المديونية البنكية مقابل ضمانات بنكية. وتكبدت الشركة خسائر في الربع الأول 2020 بلغت 42.87 مليونا مقارنة بخسائر قدرها 29.33 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي.

* أعلنت «ميثاق» للتأمين التكافلي تعيين محمود عبدالجواد مديراً عاماً للشركة، بعد الحصول على اعتماده من قبل هيئة التأمين.

* تعقد «دانة غاز» اجتماع مجلس إدارة في 30 يونيو، للنظر في سير علميات الشركة ومشروعاتها في الإمارات ومصر وإقليم كردستان العراق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز