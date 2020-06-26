«فلاي دبي» تقدم إرشادات للمسافرين اعتباراً من 7 يوليو

المصدر: دبي- البيان

طرحت «فلاي دبي» دليلاً مبسطاً لمن يخططون للسفر هذا الصيف، بعد إعادة إطلاق رحلاتها المنتظمة، اعتباراً من 7 يوليو.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: غيّرت جائحة كوفيد 19، الطريقة التي نسافر بها، ويتعين علينا جميعاً تحمل مسؤولياتنا. هذا هو السبب في أننا نشارك هذه الخطوات البسيطة، ليتبعها الركاب، لتمكينهم من السفر بأمان، برحلة خالية من المتاعب خلال هذا الصيف.

تمنح الإرشادات الخاصة بالسفر، الركاب، الثقة في معرفة ما يتعين عليهم القيام به للسفر مرة أخرى، سواء كنت زائراً دولياً، أو مقيماً عائداً، أو مواطناً إماراتياً، أو مقيماً في الدولة.

زيارة الأصدقاء والعائلة

واعتباراً من 07 يوليو، ستكون دبي مفتوحة للزوار، وهذه هي الخطوات التي يجب على الزوار إكمالها قبل السفر:

- التحقق من متطلبات التأشيرة لدولة الإمارات، وهي نفسها التي كانت قبل وباء كوفيد 19، وهذا يشمل التأشيرة عند الوصول لحاملي جوازات السفر من 47 دولة.

- شراء تأمين سفر دولي، يشمل التأمين الطبي.

- إكمال نموذج إقرار طبي، يفيد بأن المسافر خالٍ من أعراض كوفيد 19، والتوقيع على نموذج تعهد بالحجر الصحي، يفيد بتحمل كافة تكاليف الحجر الصحي والعلاج، في حالة الإصابة بكوفيد 19.

- الخضوع لفحص PCR قبل السفر. ويجب أن تظهر الشهادة نتيجة سلبية، وأن تكون صادرة خلال الـ 96 ساعة السابقة للوصول.

- إذا لم يكن من الممكن إجراء فحص PCR قبل السفر، فيمكن إجراؤه عند الوصول إلى مطار دبي الدولي. ويحتاج المسافر إلى الحجر الصحي، حتى ظهور النتيجة، وإذا كانت النتيجة إيجابية، فيجب العزل لمدة 14 يوماً.

العودة إلى البيت

يمكن للمقيمين في الإمارات، الذين يرغبون في العودة إلى الدولة، القيام بذلك، بعد إكمال الخطوات التالية قبل سفرهم:

- التقدم بطلب للحصول على الموافقة على العودة إلى دبي، على موقع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

- إكمال نموذج إقرار طبي، يفيد بأن المسافر خالٍ من أعراض كوفيد 19، والتوقيع على نموذج تعهد بالحجر الصحي، يفيد بتحمل جميع تكاليف الحجر الصحي والعلاج، في حال الإصابة بكوفيد 19.

السفر للعمل أو للإجازة

يمكن لمواطني الإمارات والمقيمين فيها الآن، السفر إلى أي وجهة مفتوحة للزوار، ويجب عليهم إكمال الخطوات التالية:

- التحقق من موقع IATA Travel Centre على الإنترنت، لمعرفة ما إذا كانت هناك قيود مفروضة على وجهة السفر.

- إذا قمت بحجز تذكرة ذهاب وعودة من فلاي دبي، سنقوم بإجراءات إصدار إذن الدخول.

- شراء تأمين سفر دولي، يشمل التأمين الطبي.

- إكمال نموذج إقرار طبي، يفيد بأن المسافر خالٍ من أعراض كوفيد 19، والتوقيع على نموذج تعهد بالحجر الصحي، يفيد بتحمل جميع تكاليف الحجر الصحي والعلاج، في حالة الإصابة بكوفيد 19.

جميع القادمين إلى دبي

عند الوصول إلى مطار دبي الدولي، وبغرض الإقامة في دبي، يجب عليهم اتباع الخطوات التالية:

- الخضوع لفحص PCR في مطار دبي الدولي (إلا إذا كنت تحمل شهادة تفيض بأن نتيجتك سلبية، لفحص صادر خلال الـ 96 ساعة الماضية).

- الحجر الصحي حتى استلام نتائج الفحص.

- إذا كانت النتائج إيجابية لكوفيد 19، فيجب مراعاة فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

- تنزيل COVID19 - DXB Smart App، من متجر تطبيقات أبل، أو من متجر غوغل بلاي، للتسجيل لدى هيئة الصحة بدبي، قبل مغادرة المطار. وتتوفر خدمة الواي فاي المجانية في مطار دبي الدولي.

- التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها في دبي، بما في ذلك ارتداء قناع، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين بانتظام.

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