800 مليون مكاسب أسهم دبي في 5 جلسات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت أسهم سوق دبي المالي ما يناهز 800 مليون درهم في تداولات الأسبوع الماضي، وصعد المؤشر الرئيسي لأعلى مستوياته في أسبوع مدعوماً بتحسن المعنويات بفعل جهود الإمارة لإعادة حركة الطيران والأنشطة الاقتصادية لسابق عهدها بعد الإعداد والتخطيط والمراجعة الشاملة.

وصعد سوق دبي 0.39% مدفوعاً بمكاسب أسهم العقار يقودها ثلاثي «إعمار»، خصوصاً «إعمار مولز» الذي ارتفع 10.9% بفعل عمليات شراء أجنبية وعزز ارتفاع السوق اتجاه المستثمرين العرب والخليجيين والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 20.57 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 20.57 مليون درهم محصلة بيع.

وانخفض سوق أبوظبي 1.37% مدفوعاً بعمليات جني أرباح مع اتجاه العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 52 مليون درهم مقابل اتجاه الخليجيين والمواطنين نحو الشراء.

ومالت المؤسسات نحو الشراء في السوقين الأسبوع الماضي بصافي استثمار 52.8 مليوناً منها 14.8 مليوناً في دبي و38 مليوناً في أبوظبي فيما اتجه الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 52.8 مليون درهم.

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