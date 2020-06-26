ندوة جديدة ضمن سلسلة «حديث الخبراء»

المصدر: دبي- البيان

شهدت سلسلة «حديث الخبراء»، برعاية «فالكُن سِتي أوف وندورز»، انعقاد الندوة الافتراضية الرابعة، بعنوان «كيف تُصمم السعادة في منزلك»، وذلك بحضور نخبة من الشخصيات، بمن فيهم الحارث الموسى نائب رئيس مجلس إدارة «فالكُن سِتي أوف وندورز»، وهالة كاظم مدربة حياة ورائدة أعمال اجتماعية، وابتسام العومي مدربة بالتنظيم والترتيب واستغلال المساحات، وجاسم البستكي باحث في الشؤون الاقتصادية، الذي تولى تنسيق مُجريات الجلسة.

وقال الحارث الموسى: «نسعى، من خلال الندوات الافتراضية التي نستضيفها إلى الارتقاء بالوعي حول أبرز القضايا المؤثرة والاتجاهات الناشئة، التي تصب في خدمة نمو واستدامة وازدهار قطاع العقارات».

وقال جاسم البستكي: «شكلت الندوة منصة تفاعلية لاستعراض أبرز الآراء والتوصيات التي من شأنها تعزيز وعي أفراد المُجتمع، حول أبرز الجوانب المتعلقة بإعادة تصميم المنازل، استناداً إلى منهجية مبتكرة، تضمن إضفاء المزيد من السعادة والإيجابية على حياتهم اليومية، لا سيّما في الوقت الراهن».

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