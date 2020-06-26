15.4 مليار دولار رقم قياسي لمشتريات صناديق الاستثمار من الذهبفي الربع الأول

المصدر: دبي- البيان

أشار تقرير جديد لشركة إنفيسكو، إلى أن صفقات شراء الذهب من قبل صناديق المؤشرات المتداولة والمنتجات المماثلة على الصعيد العالمي، سجّلت رقماً قياسياً عالمياً، بلغ 15.4 مليار دولار، في الربع الأول من عام 2020، أي ما يعادل 298 طناً من الذهب. ويشير هذا الرقم إلى حجم التحول نحو «الملاذات الآمنة»، الذي شهده السوق، جراء المخاوف الناجمة عن انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وبحسب تقرير إنفيسكو للذهب، الذي افتتحت به سلسلة جديدة من التقارير الفصلية الخاصة بأسواق الذهب، فإنه رغم أن المنتجات المتداولة في البورصات، اشترت 341 طناً من الذهب في الربع الأول من عام 2019، إلا أن ارتفاع الأسعار الذي شهده الربع الأول من هذا العام، أدى إلى وصول قيمة المشتريات الإجمالية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وارتفع الطلب على الذهب من قبل المنتجات المتداولة في البورصات في الربع الأول 2020، بأكثر من 300 %، مقارنة بالربع الأول من عام 2019. ونظراً للانخفاض النسبي الذي شهده الربع الأخير من عام 2019، نتيجة تراجع إقبال المستثمرين على شراء الذهب، فقد ازداد الطلب على الذهب من قبل المنتجات المتداولة في البورصات بنحو 1000 %، على أساس ربعي.

وحققت أسعار عقود الذهب الفورية، عائدات بنسبة %3.9 بالدولار في الربع الأول، لتأتي مباشرة بعد سندات الخزانة الأمريكية، ضمن فئات الأصول الرئيسة، وحقق الذهب أفضل أداء بين الأصول التي لحظها التقرير خلال 12 شهراً، حتى نهاية مارس 2020، بنسبة عائدات وصلت إلى 22.0 % بالدولار.

وزادت البنوك المركزية احتياطياتها من الذهب بمقدار 145 طناً خلال هذا الربع، بانخفاض 8 %، مقارنة بالكمية التي تم شراؤها خلال الربع الأول 2019، ولكن بزيادة قدرها 34.4 %، مقارنة مع الربع الأخير 2019.

وقال كريس ميلور مدير إدارة منتجات الأسهم والسلع لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة إنفيسكو: حقق الذهب مكانة بارزة بين فئات الأصول طيلة الفترة الماضية من هذا العام، ومن المتوقع أن يتواصل ارتفاع الطلب عليه، مع استمرار حرص الأسواق والمستثمرين على توخي الحذر، جراء تداعيات فيروس «كورونا». ورغم هذا الطلب الكبير للمستثمرين على الذهب، فمن اللافت أن نرى انخفاضاً في المعروض منه، بنسبة 10.7 % هذا الربع، نظراً لتوقف إنتاج المناجم وخطوط النقل بين المراكز العالمية بسبب تفشي الوباء.

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