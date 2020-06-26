«كلاود بوكس» شريك بلاتيني لـ «ديل»

المصدر: دبي- البيان

حصلت «كلاود بوكس تكنولوجيز»، مزود حلول البنية التحتية لتقنية المعلومات في الشرق الأوسط، على لقب مزود بلاتيني للحلول، ضمن برنامج ديل تكنولوجيز العالمي للشركاء. وبهذا ترتقي كلاود بوكس تكنولوجيز إلى أعلى مستويات الشركاء الإقليميين في البرنامج.

وقال رانجيث كايبادا، مدير «كلاود بوكس تكنولوجيز»: هذه شهادة أكيدة على التزامنا تجاه الشراكة مع ديل تكنولوجيز، وعلى قدراتنا المتميزة لتحقيق القيمة لعملائنا ومساعدتهم في تحقيق النتائج، التي يتطلعون إليها بمزيد من السرعة والكفاءة.

وأضاف: تواجه المؤسسات في الوقت الحالي مصاعب جمة، بسبب الآثار المدمرة لمرض (كوفيد 19)، وستتيح لنا مكانتنا كوننا مزوداً للحلول من المستوى البلاتيني تحقيق الريادة في حلول مراكز البيانات، وتحديث المعدات الأساسية القديمة، أما حلول التخزين من ديل تكنولوجيز فستمكننا من بناء حلول استمرارية الأعمال، والتعافي من الكوارث بتكلفة معقولة ومستويات عالية من التوافر والصمود في وجه الهجمات السيبرانية.

وتقدم كلاود بوكس تكنولوجيز الحلول المتكاملة للبنية التحتية والشبكات والأمن والحلول السحابية، بما فيه السحابة العامة والخاصة والهجينة.

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