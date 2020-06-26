حلول أمنية من «سوفوس» للكشف والاستجابة

المصدر: دبي ـ البيان

كشفت شركة سوفوس لحلول الجيل الجديد للأمن السيبراني، عن نسخة محدثة من حلول الكشف والاستجابة في النقاط النهائية ـ أول الحلول المصممة لكل من محللي الأمن ومديري تقنية المعلومات.

وبفضل التطورات البارزة والقدرات الجديدة، تصبح مهمة محللي الأمن أكثر سهولة وسرعة في تحديد التهديدات وإيقافها، كما يمكن لمديري تقنية المعلومات إدامة أمن عمليات تقنية المعلومات بشكل استباقي لتخفيض المخاطر.

وكشفت سوفوس مؤخراً في استطلاع حالة برمجيات الفدية 2020، عن أن 24% فقط من المؤسسات التي تعرضت للاختراق بسبب برمجيات الفدية تمكنت من الكشف عن التطفل وإيقافه قبل أن يعمل على تشفير ملفاتها.

وتساعد قدرات الكشف والاستجابة في النقاط النهائية من سوفوس فرق الأمن وتقنية المعلومات في الكشف عن التهديدات وحالات الخرق التي كانت لتستغرق أشهراً للكشف عنها. وقال دان شيابا، المدير التنفيذي للمنتجات لدى سوفوس: تساعد حلول سوفوس في تحديد الهجمات ومنع الاختراق، فيما تتوفر قدرات الاستعلام المباشرة حصراً في حلول الكشف والاستجابة في النقاط النهائية من سوفوس لتمكين المؤسسات من البحث عن المؤشرات السابقة للهجمات.

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