المناطق السياحية جاهزة لاستقبال الزوار الدوليين في دبي

المصدر: دبي – لؤي عبد الله

أكد هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أن جميع الأماكن السياحية في الإمارة، من فنادق ومطاعم وحدائق مائية، وغيرها، على أتم الاستعداد لاستقبال الزوار الدوليين ابتداءً من 7 يوليو، وذلك في ظل اتخاذ أعلى مستوى من الإجراءات والتدابير الصحية، التي تضمن صحة وسلامة الزوار والموظفين، بما فيها الحفاظ على المسافات الآمنة منذ لحظة وصول السائح وحتى مغادرته.

وقال المري - خلال جلسة افتراضية على موقع «لينكد إن» استعرض فيها آخر المستجدات الخاصة باستراتيجية استئناف استقبال الزوار الدوليين، والتوقعات المتعلقة بالقطاع السياحي -: إن جميع مكاتب الدائرة السياحية حول العالم، عادت إلى نشاطها الطبيعي مشيراً إلى أن لدى سياحة دبي أكثر من 3 آلاف شريك سياحي حول العالم، جاهزون لاستقبال الحجوزات السياحية إلى دبي.

وأضاف: نجحنا في الاستفادة من فترة التوقف بفعل كوفيد من أجل بناء وتفعيل علاقاتنا السياحية مع شركائنا حول العالم، ونحن على أتم الاستعداد للانطلاق بقوة خلال الفترة المقبلة.

انطلاقة أقوى

وعن توقعات أداء القطاع السياحي خلال الأشهر المقبلة، قال هلال المري: إن معظم مواقع السفر المشهورة، تظهر دبي في طليعة وجهات البحث والسفر، ونحن نواصل العمل عن كثب مع طيران الإمارات، وجميع شركاينا المحليين والدوليين، للانطلاق بشكل أقوى، وقد بدأت طيران الإمارات من أول يوليو، بإعادة فتح باب الحجوزات للسياح عبر الإنترنت، لإعادة التشغيل التدريجي وفي الأسابيع الثلاثة الأخيرة شاهدنا كثيراً من الناس بدؤوا يعودون إلى حياتهم الطبيعية في كثير من بلدان العالم مثل ألمانيا وإسبانيا وفرنسا واليونان، وهذا مؤشر إيجابي. ونتوقع قدوم السياح بشكل تدريجي في الأشهر المقبلة، بناءً على جاهزية السوق نفسه، لذلك نحن متفائلون جداً بمستقبل قطاع السياحة في دبي، برغم الآثار السلبية لـ «كوفيد 19».

تنوّع الأسواق

وقال: تعتمد دبي على استراتيجية التنوع في الاعتماد على الأسواق، ونهتم بالأسواق القريبة والأسواق الناشئة، التي تمتلك إمكانات كبيرة للنمو، وفي حال كان هناك تحديات على سوق معين، يمكن التعويض من خلال أسواق أخرى، في ظل ما يتمتع به القطاع السياحي من مرونة عالية في التعامل مع التحديات.

وأضاف مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أنه خلال الأشهر الماضية، كان التركيز على زيادة التسويق للسياحة في أكثر من 48 دولة، ونحن الآن، بعد فتح العديد من الأسواق، ننسق مع الجميع للعودة بقوة، مشيراً إلى أن السوق الصيني، سيظل من أهم الأسواق بالنسبة لنا، ولدينا 5 مكاتب تمثيلية، تغطي 42 مدينة و400 شراكة، ونتعامل مع 190 شركة سياحية كبيرة، نتعامل معها بشكل وثيق في الصين، وهناك اتصالات مستمرة مع شركائنا في الصين، لعودة استقبال السياح ورجال الأعمال الصينيين من جديد.

وعن عودة القطاع السياحي إلى الوضع السابق، أكد المري أن السياحة في دبي، ستتعافى بجهود الجميع، ودعم القيادة وحكمتها، والناس حول العالم بدؤوا يخططون لإجازاتهم، ونحن متأكدون من أن دبي ستظل وجهة مفضلة لهم، ونحن نعمل مع الجميع لإعادة الثقة، وكل الإجراءات التي نتخذها تصب في هذا المجال. لذلك، فإن السياحة خلال المواسم المقبلة، ستعود إلى وضعها الطبيعي.

ضوابط مفصلة

وتابع: إن الإجراءات والضوابط تم بحثها وإقرارها بشكل مفصل، ومن أهم هذه الشروط، إجراء الفحص الخاص بفيروس «كورونا» في بلده، قبل 4 أيام من السفر، على أبعد تقدير، وإذا لم يتمكن من ذلك، يجب أن يقوم بهذا الفحص في مطار دبي، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون مع السائح تأمين صحي، وهناك حجر إلزامي، إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية، وعلى حساب السائح.وأضاف المري، هناك مجموعة من البروتوكولات التي نناقشها مع عدد كبير من الدول، ومن خلالها نستطيع التخفيف من إجراءات الفحوصات لكل الزوار الذين يتوافدون على دبي.

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