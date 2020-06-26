«سي إن إن»: الإمارات تستعيد تألقها بين الوجهات

المصدر: دبي- وائل الخطيب

قالت «سي إن إن» أمس إن هناك أعداداً غفيرة من المسافرين، ينتظرون أخباراً عن الأماكن التي يتوقون للسفر إليها هذا العام، وعليه، عمدت إلى وضع دليل إرشادي لأهم 20 وجهة تخطط لإعادة فتح أبوابها، والتي فتحت بالفعل أبوابها بوجه السائحين.

وجاءت الإمارات ضمن تلك الوجهات التي قالت الشبكة إنها أخذت تستعيد تألقها السياحي، بعد طول انتظار، حيث تقوم الجهات المعنية الآن بتخفيض القيود تدريجياً.

وذكرت الشبكة الإخبارية أنه في الأسابيع القليلة الماضية، بدأت الفنادق في إعادة فتح أبوابها أمام السائحين المحليين، بسعة منخفضة، وبموجب إرشادات صارمة. وتم السماح لعدد من مراكز التسوق والمطاعم في دبي وأبوظبي والشارقة، بفتح أبوابها مرة أخرى، بشرط أن تتبع القواعد الصحية الصارمة، وقواعد التباعد الاجتماعي، في حين يُسمح بالحدائق العامة وشواطئ الفنادق في دبي، لفتح أبوابها لمجموعات صغيرة.

وأضافت أن المطارات الرئيسة في الإمارات أعيد فتحها لربط الرحلات، كما أطلقت عدداً من الرحلات المنتظمة، في حين تقول شركات طيران الإمارات والاتحاد للطيران وفلاي دبي والعربية، إنها ستستأنف وتزيد رحلاتها تدريجياً الأسابيع المقبلة، حيث تستأنف فلاي دبي رحلاتها المنتظمة إلى 24 وجهة، اعتباراً من 7 يوليو.

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