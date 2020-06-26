3.08 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع المنقضي، 3.08 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 546 مبايعة، بقيمة 987.54 مليون درهم، منها 77 مبايعة للأراضي، بقيمة 377.46 مليون درهم، و469 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 610.08 ملايين درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي، بقيمة 33 مليون درهم، في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم، في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة، بقيمة 58 مليون درهم، وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة، بتسجيلها 11 مبايعة.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم، بمنطقة نخلة جميرا، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم، في منطقة برج خليفة، وأخيرا مبايعة بقيمة 12 مليون درهم، في منطقة برج خليفة. وسجلت الرهونات 1.9 مليار درهم، منها 123 رهونات أراضٍ، بقيمة 1.78 مليار درهم، و99 رهن فلل وشقق، بقيمة 114.07 مليون درهم وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 43 هبة، بقيمة 196.78 مليون درهم.

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