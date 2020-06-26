تحذير من مشاركة البيانات عبر مواقع التواصل

المصدر: دبي – البيان

حذّر تقرير حديث من أن التهاون في مشاركة بيانات المستخدمين الشخصية عبر الإنترنت قد يؤدي إلى إضافتهم إلى القوائم السوداء الخاصة بالمؤسسات فيما يتعلق بفرص الحصول على الرهون العقارية والقروض وخدمات التأمين.

وكشف استبيان شمل 10 آلاف شخص حول العالم بأنّ 43% من الناس عبّروا عن ارتياحهم حيال مشاركة معلوماتهم الشخصية عبر الإنترنت مقابل الحصول على أسعار وحسومات أفضل وخدمات خاصة ولكن هل يمرّ هذا التصرف دون عواقب؟

وأعرب واحد من كلّ 5 أشخاص (20%) عن عدم استعداده لمشاركة المعلومات الشخصية مثل حسابات منصات التواصل الاجتماعي، حتى لو كان هذا مرتبطاً بتأمين مكان لأبنائه في واحدة من أفضل المدارس أو الحصول على شقة أفضل للإيجار (18%).

وبحسب الاستبيان عانى نحو ثلث الأشخاص ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً من أشكال مختلفة من المشاكل لدى محاولة الحصول على الرهون العقارية أو القروض، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى طبيعة نشاطهم على منصات التواصل الاجتماعي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز