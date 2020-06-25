النصاب القانوني يؤجل عمومية «دريك آند سكل»

الذي كان مقرراً عقده اليوم، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية. وأضافت الشركة، في إفصاح لسوق دبي المالي، أمس، أن الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، سيعقد في 30 يونيو القادم، الساعة الثانية عشرة ظهراً عن بعد، إلكترونياً.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، ميزانية الشركة، وحساب الأرباح والخسائر عن العام الماضي، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات، وإعلام المساهمين بآخر التطورات في التحقيقات التي تجريها الإدارة على الإدارة التنفيذية السابقة، وآخر التطورات المتعلقة بإعادة الهيكلة.

كما ستنظر الجمعية في منح مجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة للتفاوض، وتعيين مستشاري تمويل وتحصيل، استقصائيين ومتخصصي أعمال التنشيط، ومكاتب محاماة وشركات تحصيل ديون، وغيرهم من ذوي الخبرة والتفاوض، والدخول في جميع أنواع الاتفاقيات، بالإضافة لتأمين السيولة، وتحصيل ديون الشركة، وشركاتها التابعة داخل وخارج الإمارات، ومنح مكافآت لموظفي الشركة الذين سيسهمون في تحصيل الديون.

وسهم «دريك آند سكل» معلق في سوق دبي المالي، منذ منتصف نوفمبر 2018، بسبب الأزمات المتلاحقة، بعد الكشف عن خسائر جسيمة، وشبهات احتيال وفساد.

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