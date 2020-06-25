انخفاض الرقم القياسي لقطاع الصناعة التحويلية في دبي

المصدر: دبي- البيان

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية للربع الأول من عام 2020 انخفاضاً مقداره 1.73% مقارنة بالربع الرابع من عام 2019 كما سجل انخفاضاً مقداره 2.66% مقارنة مع الربع الأول من عام 2019.

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية انخفاضاً مقداره 1.73% خلال الربع الأول 2020 مقارنة بأسعار الربع الرابع 2019، ويرجع هذا لانخفاض أسعار كل من المنتجات النفطية المكررة بنسبة 17.67% والمنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها بنسبة 3.83% والمركبات ذات المحرّكات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة بنسبة 3.52% والآلات والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر بنسبة 2.56% والجلد والمنتجات ذات الصلة بنسبة 2.54% ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.84% والمعدات الكهربائية بنسبة 0.80% ومنتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.62% والمنسوجات بنسبة 0.30% والأثاث بنسبة 0.12% والفلّزات القاعدية 0.11%.

وسجلت بعض الصناعات ارتفاعاً في أسعارها مقارنة بالربع الرابع 2019، حيث ارتفعت أسعار المشروبات بنسبة 7.78% والصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 6.38% والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجّلة بنسبة 2.77% والمنتجات الغذائية بنسبة 2.31% والكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.90% والورق ومنتجات الورق بنسبة 1.72% ومنتجات المعادن المشكَّلة باستثناء الآلات والمعدات بنسبة 1.67% ومنتجات التبغ بنسبة 0.98%. واستقرت أسعار الملابس والخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا الأثاث ومعدات النقل الأخرى وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات.

التغير السنوي

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية انخفاضاً مقداره 2.66% خلال الربع الأول 2020 مقارنة مع الربع الأول 2019، ويرجع ذلك لانخفاض أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 17.61% والمركبات ذات المحرّكات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة بنسبة 5.99% والفلزات القاعدية بنسبة 5.18% والآلات والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر بنسبة 4.56% والجلد والمنتجات ذات الصلة بنسبة 3.97%. كما انخفضت أسعار الورق ومنتجاته 3.90% والمنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها 3.83% والمنسوجات بنسبة 3.19% ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.15% ومنتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.86% والمشروبات بنسبة 1.46% والمعدات الكهربائية بنسبة 0.72% والأثاث بنسبة 0.11% وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات 0.05%.

وسجلت بعض الصناعات ارتفاعاً في أسعارها خلال الربع الأول 2020 مقارنة بالربع المناظر من 2019، حيث ارتفعت أسعار الصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 21.23% والمنتجات الغذائية 2.45% ومنتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات بنسبة 2.05% والكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.59% والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة.960% ومنتجات التبغ بنسبة 0.43% والخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا الأثاث %0.02. وحافظت أسعار الملابس ومعدات النقل الأخرى على استقرارها للربع الأول 2020 مقارنة بالربع المناظر 2019.

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