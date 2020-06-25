ورشة لإلحاق البنوك بمنصة «بنى» للمدفوعات العربية

المصدر: أبوظبي-البيان

يواصل صندوق النقد العربي جهوده في متابعة عملية إجراءات إلحاق البنوك المركزية والتجارية في منصة «بنى» للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق.

ونظم الصندوق أمس ورشة العمل الثامنة «عن بعد» لإلحاق البنوك (الحادية عشرة في سلسلة ورش التواصل مع البنوك العاملة في المنطقة العربية)، شارك فيها كبار المسؤولين من أكثر من 100 بنك من البنوك العاملة في المنطقة العربية وخارجها، التي أبدت استعدادها للانضمام إلى المنصة.

وناقشت الورشة تطبيق خدمة الدفع الفوري عبر الحدود، وهي أحدث خدمات منصة «بنى» كواحدة من الخدمات التي يعمل عليها الصندوق بالتعاون مع البنوك المركزية والتجارية لإطلاقها في الفترة القادمة. واستعرضت الورشة الرؤية المستقبلية لخدمة الدفع الفوري ونموذج عملها ضمن أفكار أولية تطرح لأول مرة على البنوك التجارية العاملة في المنطقة العربية، بما يمكّن من تبادل الأفكار والتجارب بين المشاركين بشأنها. تعتبر خدمة الدفع الفوري عبر الحدود، الخدمة الأولى من نوعها عربياً، بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في مجال المدفوعات العربية وخاصة تحويلات الأفراد ومدفوعات التجزئة. يأتي انعقاد الورشة والتحاور مع البنوك بشأن خدمات الدفع الفوري، في إطار حرص فريق عمل منصة «بنى» على تأكيد دور المشاركين الأوائل من البنوك في بلورة الرؤية الاستراتيجية للمنصة.

و«بنى» منصة دفع متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، لمقاصة وتسوية المعاملات المالية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية، وتهدف إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة بتكلفة مناسبة وفعالية عالية، وتقدم المنصة إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية

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