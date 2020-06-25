إعلان «أفضل بيئات العمل لجيل الألفية»

المصدر: دبي- البيان

كشف معهد «غريت بليس تو وورك» عن تصنيف «أفضل بيئات عمل لجيل الألفية» في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2020. وتتصدر شركة سيسكو للتكنولوجيا القائمة تليها شركة ذا ون للتجزئة التي تتخذ من دبي مقراً لها، وتحتل هيلتون العالمية المرتبة الثالثة في القائمة. وحلت أيضاً في المراكز العشرة الأولى كل من: شركة سينشري فاينانشال، والخبير المالية، وجمعية ماجد الخيرية، وفايف أوتيل، وشركة دي إتش إل، وفنادق إنتركونتيننتال، ومجموعة لاندمارك.



وتتميز جميع الجهات على قائمة هذا العام بعدد من الممارسات المبتكرة، مثل Next Gen Leaders لدى شركة سيسكو وغيرها من المبادرات والبرامج الأخرى، تلك الممارسات هي التي ساهمت في دفع هذه الجهات إلى أعلى القائمة.



وتم اختيار الفائزين من خلال التركيز على متوسطات استطلاع مؤشر الثقة، ونتائج العدالة والإنصاف الخاصة بجيل الألفية بناءً على العمر وأفضل الممارسات الناتجة من تدقيق الثقافة الخاص بكل جهة. وتقيس الدراسة مستويات المصداقية، والاحترام، والإنصاف، والفخر، وحُسن العلاقة بين زملاء العمل داخل بيئة العمل، وهي تمثل جزءاً من أكبر دراسة استطلاعية للموظفين في العالم. ويستند ثلثا مجموع النقاط الذي تحرزه كل مؤسسة إلى نتائج مؤشر الثقة السرية لموظفيها، فيما تُستنبط النسبة المتبقية للنقاط من عملية تدقيق للإجراءات الإدارية ولممارسات الموارد البشرية.

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