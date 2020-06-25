3.08 مليار درهم قيمة تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 3.08 مليار درهم .

فقد شهدت الدائرة تسجيل 546 مبايعة بقيمة 987.54 مليون درهم منها 77 مبايعة أراض بقيمة 377.46 مليون درهم و469 مبايعة شقق و فلل بقيمة 610.08 مليون درهم.

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 33 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة المركاض ومن ثم مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

و تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم تلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم و ثالثة في الحبية السادسة بـ8 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم.

و فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

و تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 57 مبايعة بقيمة 84 مليون درهم تلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 111 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم.

و سجلت الرهون قيمة قدرها 1.9 مليار درهم منها 123 رهن أراض بقيمة 1.78 مليار درهم و 99 رهن فلل وشقق بقيمة 114.07 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة اليلايس 2 بقيمة مليار درهم و أخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 74 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 43 هبة بقيمة 196.78 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 61 مليون درهم و أخرى في منطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 25 مليون درهم.

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