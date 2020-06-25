3 آلاف شريك حول العالم جاهزين لاستقبال الحجوزات إلى دبي

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

أكد هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أن دبي لديها أكثر من 3 آلاف شريك سياحي حول العالم جاهزين لاستقبال الحجوزات السياحية مرة أخري إلى الإمارة.

وقال المري اليوم الخميس خلال جلسة افتراضية على موقع "لينكدان"، إن جميع الأماكن السياحية في دبي من فنادق ومطاعم وحدائق مائية وغيرها على أتم الاستعداد لاستقبال الزوار ابتداءً من 7 يوليو وذلك في ظل اتخاذ أعلى مستوى من الاجراءات والتدابير الصحية التي تضمن صحة وسلامة الزوار والموظفين بما فيها الحفاظ على المسافات الآمنة منذ لحظة وصول السائح وحتى مغادرته.

وأضاف المري خلال الجلسة التي استعرض خلالها أخر المستجدات الخاصة باستراتيجية استئناف استقبال الزوار الدوليين والتوقعات المتعلقة بالقطاع السياحي: "نجحنا في الاستفادة من فترة التوقف بفعل (كوفيد- 19) من أجل بناء وتفعيل علاقاتنا السياحية مع شركائنا حول العالم ونحن على أتم الاستعداد للانطلاق بقوة خلال الفترة المقبلة".

وعن توقعات أداء القطاع السياحي خلال الأشهر المقبلة قال المري، إن "معظم مواقع السفر المشهورة تظهر دبي في طليعة وجهات البحث والسفر.. ونحن نواصل العمل عن كثب مع طيران الإمارات.. وجميع شركائنا المحليين والدوليين للانطلاق بشكل اقوى وقد بدأت طيران الإمارات من أول يوليو بإعادة فتح باب الحجوزات للسياح عبر الإنترنت لإعادة التشغيل التدريجي".

وأضاف: "في الأسابيع الثلاثة الأخيرة شاهدنا كثير من الناس بدأوا يعودون إلى حياتهم الطبيعية في كثير من بلدان العالم مثل ألمانيا وأسبانيا وفرنسا واليونان وهذا مؤشر إيجابي.. ونتوقع قدوم السياح بشكل تدريجي في الأشهر المقبلة بناءً على جاهزية السوق نفسه لذلك نحن متفائلون جدا بمستقبل قطاع السياحة في إمارة دبي برغم من الاثار السلبية لكوفيد- 19".

وقال المري: "تعتمد دبي على استراتيجية التنوع في الاعتماد على الأسواق ونهتم بالأسواق القريبة والأسواق الناشئة التي تمتلك إمكانيات كبيرة للنمو وفي حال كان هناك تحديات على سوق معين يمكن التعويض من خلال أسواق أخرى في ظل ما يتمتع به القطاع السياحي من مرونه عالية في التعامل مع التحديات".

وأضاف: "في الأشهر الماضية كان التركيز على زيادة التسويق للسياحة في أكثر من 48 دولة، ونحن الآن بعد فتح العديد من الأسواق ننسق مع الجميع للعودة بقوة"، مشيراً إلى أن السوق الصيني سيظل من أهم الأسواق لدبي.

وتابع المري: "لدينا 5 مكاتب تمثلية تغطي 42 مدينة و4000 شراكة ونتعامل مع 190 شركة سياحية كبيرة نتعامل معها بشكل وثيق في الصين، وهناك اتصالات مستمرة مع شركائنا هناك لعودة استقبال السياح ورجال الأعمال الصينيين من جديد".

وعن عودة القطاع السياحي للوضع السابق، أكد المري أن السياحة في دبي ستتعافي بجهود الجميع ودعم القيادة وحكمتها والجميع حول العالم بدأ يخطط لاجازاتهم ونحن متأكدون أن دبي ستظل وجهة مفضلة لهم، ونعمل مع الجميع لإعادة الثقة وكل الإجراءات التي نتخذها تصب في هذا المجال، لذلك فإن السياحة خلال المواسم المقبلة ستعود إلى وضعها الطبيعي.

وقال إن الاجراءات والضوابط تم الحديث عنها بشكل مفصل ومن أهم هذه الشروط إجراء الفحص الخاص بكورونا في بلده قبل أربعة أيام من سفره على أقصي تقدير، وإذا لم يتمكن من ذلك يجب أن يقوم بهذا الفحص في مطار دبي بالإضافة إلى ضرورة أن يكون مع السائح تأمين صحي وهناك حجر إلزامي إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية وعلى حساب السائح.

وأضاف المري أن هناك مجموعة من البروتوكولات التي يتم مناقشاتها مع عدد كبير من الدول ومن خلالها نستطيع التخفيف من إجراءات الفحوصات لكل الزوار الذين يأتون إلى دبي.



تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز