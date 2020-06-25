أبوظبي تسمح للأطفال بدخول المراكز التجارية والمطاعم

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكر مكتب أبوظبي الاعلامي اليوم الخميس، أنه سيسمح للأطفال بدخول المراكز التجارية والمطاعم في الإمارة.

وقال المكتب في تغريدة على حسابه الرسمي على "توتير": "يشرف أولياء الأمور على التزام أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين 2-12 عاماً باستخدام الكمامات واتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية في كافة الأوقات.

يأتي ذلك بعد الإعلان عن اكتمال وانتهاء برنامج التعقيم الوطني في كامل إمارات الدولة.

وأضاف مكتب أبوظبي الاعلامي، أنه لا ينصح باستخدام الكمامات للأطفال دون عامين.

وتشمل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الإلزامية، التباعد الجسدي واستخدام الكمامة والتعقيم وغسل اليدين بالماء والصابون.

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