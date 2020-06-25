بلدية دبي تخطر الفنادق برفع الرسم إلى 7%

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

أبلغت بلدية دبي في تعميم جديد جميع الفنادق والمنشات الفندقية في الإمارة، بأنها ستعيد رسم البلدية المستحقة على المنشآت الفندقية إلى وضعها السابق قبل أزمة كورونا المستجد (كوفيد- 19) وذلك اعتبارا من 1 يوليو المقبل.

وقالت البلدية في رسالة للفنادق، إنها ستعيد رسوم البلدية الى 7% بدلا من 3.5% حالياً. وطالبت الفنادق بتحصيل هذه النسبة من العملاء.

وكانت إمارة دبي أقرت حزمة كبيرة من التسهيلات للقطاع الاقتصادي والسياحي شملت خفض رسم البلدية بنسبة 50% على مبيعات الفنادق وإعفاء الشركات من رسوم التأجيل والإلغاء للفعاليات السياحية والرياضية للعام 2020 وتجميد تطبيق رسوم التصنيف على الفنادق وتجميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح والرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية وفعاليات الأعمال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز