محمد بن راشد: نستهدف أن نكون الأقوى عالميا في تجارة الذهب والألماس والسلع المتعددة

المصدر: البيان الإلكتروني

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مركز السلع المتعددة المتخصص في تجارة الذهب والألماس والشاي والقهوة.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "تستحوذ بلادنا على 60٪ من إعادة التصدير العالمي للشاي.. وتضم أفضل مرافق تخزين ومعالجة القهوة عالميًا.. 17 ألف شركة تعمل في المركز، ونستهدف أن نكون الأقوى عالميا في تجارة الذهب والألماس والسلع المتعددة".

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