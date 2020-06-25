طيران الإمارات.. 100 % الدوام بأماكن العمل

المصدر: دبي – لؤي عبد الله

استكملت طيران الإمارات، عودة كوادرها الوظيفية بطاقتهم الكاملة 100 %، إلى العمل المكتبي، بعد اتخاذها جميع الإجراءات الاحترازية، التي تضمن بيئة عمل صحية وآمنة، وذلك وفقاً للتوصيات والضوابط التي حددتها الجهات المختصة في الدولة.

وجاء في تعميم لموظفي طيران الإمارات، حصلت «البيان» على نسخة منه: «نظراً لاستئناف الأعمال التجارية في جميع أنحاء دبي، نطلب من جميع الموظفين، العودة إلى مكان العمل، اعتباراً من 24 يونيو (أمس)».

واستثنى التعميم، الموظفين الذين لديهم ظروف صحية خاصة والنساء الحوامل. وبحسب التعميم، على كل موظف يشعر أنه ليس بإمكانه العودة إلى العمل، التحدث إلى مديره المباشر، في أقرب وقت ممكن.

وأفاد التعميم بأن طيران الإمارات اتخذت كافة التدابير الموصى بها، لتحسين إجراءات السلامة والنظافة في مكان العمل، حفاظاً على صحة وسلامة الموظفين.

وطالبت الناقلة، الموظفين، بارتداء الكمامات، والحفاظ على المسافة الآمنة في مكان العمل، والالتزام بالتباعد الجسدي، كما طالبت الموظفين باستخدام معقم اليدين، وفي حال ظهور أي أعراض مرضية، يجب إبلاغ المدير المباشر، وطلب المشورة الطبية. وفي ختام التعميم، تم توجيه الشكر لجميع الموظفين على الانتقال السلس للعمل المنزلي، الأمر الذي ضمن استمرار الإنتاجية طول الفترة الماضية.

طائرات A380

وأعلنت طيران الإمارات، أنها سوف تبدأ تشغيل طائرات «إيه 380» العملاقة، لخدمة المسافرين على رحلاتها إلى كل من لندن هيثرو وباريس، وذلك اعتباراً من 15 يوليو المقبل. ويدشن هذا الإعلان، عودة الطائرة العملاقة، التي تعد مكوّناً أساسياً في أسطول الناقلة، لخدمة رحلات منتظمة، منذ أن أدى وباء «كوفيد 19»، إلى وقف أسطول الركاب في مارس الماضي.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: «عملاؤنا يحبون السفر على طائرة «إيه 380»، فهي توفر العديد من الميزات الفريدة على متنها.

ونحن في غاية السعادة بإعادتها إلى الأجواء، لخدمة عملائنا على رحلاتنا إلى لندن هيثرو وباريس، اعتباراً من 15 يوليو، ونتطلع إلى إعادة تشغيل هذه الطائرة تدريجياً، لخدمة مزيد من الوجهات، وفقاً للطلب على السفر في وجهات محددة».

وأضاف بقوله: «لا تزال تجربة طائرة الإمارات «إيه 380» فريدة من نوعها على مستوى الصناعة، وعلى الرغم من أننا قمنا بتعديل خدماتنا الجوية، من أجل صحة وسلامة أفراد أطقمنا وركابنا، إلا أننا على ثقة تامة بأن عملاءنا سوف يرحبون بعودة هذه الطائرة، التي توفر الهدوء والراحة للمسافرين على متنها».

وجهات

وفي تطور آخر، أعلنت طيران الإمارات، أنها ستشغّل رحلات ركاب إلى دكا (اعتباراً من أمس 24 يونيو)، وإلى ميونيخ (اعتباراً من 15 يوليو).

وجاء ذلك عقب الإعلان مطلع الأسبوع الجاري، عن فتح أبواب دبي أمام السياح، اعتباراً من 7 يوليو، مع بروتوكولات جديدة للسفر جواً، لتسهيل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح، والمحافظة في ذات الوقت على صحة وسلامة المسافرين والمجتمعات.

وتوفر طيران الإمارات حالياً، خدمات إلى أكثر من 40 مدينة، مع مواصلة الرحلات براحة وأمان، عبر دبي للمسافرين، بين منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية، ومنطقة الخليج وأوروبا والأمريكتين. وسوف تعمل رحلات طيران الإمارات إلى دكا وميونيخ بطائرات البوينغ 777-300ER، والحجز متاح على هذه الرحلات عبر موقع الناقلة «emirates.com»، أو عن طريق وكلاء السفر.

الصحة والسلامة أولاً

تطبق طيران الإمارات، سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة في كل مرحلة من مراحل الرحلة، سواءً على الأرض أم في الأجواء، وذلك لضمان سلامة وصحة عملائها وموظفيها. وتشمل هذه الإجراءات، توزيع حقيبة أدوات وقاية مجاناً على الركاب، تحتوي على كمامات وقفازات ومعقّم لليدين، ومناديل مضادة للجراثيم.

قيود السفر

وذكّرت طيران الإمارات، عملاءها، أن القيود التي تفرضها غالبية دول العالم على السفر، لا تزال سارية المفعول، وأنها ستقبل المسافرين على رحلاتها، إذا كانوا يلبّون شروط الدخول إلى الدولة التي يتوجهون إليها. www.emirates.com/‏‏‏wherewefly. وينبغي على زوار دبي، حيازة بوليصة تأمين صحي دولية، تغطي الأمراض طوال إقامتهم في دبي، بما فيها «كوفيد 19».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز