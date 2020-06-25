«أكاديمية دبي المالي العالمي» تعزز المعرفة بالتكنولوجيا القانونية

المصدر: دبي- البيان

أبرمت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي اتفاقية شراكة استراتيجية مع مؤسسة «تومسون رويترز» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتعزيز المعرفة بالتكنولوجيا القانونية، وأدوات البحث القانوني واستخداماتها في المنطقة.

وستقدم «تومسون رويترز» القانونية بموجب الشراكة سلسلة من الدورات التدريبية للمتخصصين القانونيين في جميع أنحاء المنطقة عبر الإنترنت، حيث جرى تصميم هذه الدورات، لتعزيز معرفة المتخصصين المحليين بمختلف التقنيات القانونية، وأدوات البحث القانوني المتاحة لهم.

وستلبي الدورات احتياجات جميع المختصين بالقانون، سواء كانوا من العاملين في قطاع ومكاتب المحاماة أو من أقسام الشؤون القانونية في الشركات. وستشمل الدورات مجموعة من الموضوعات بدءاً من التحول الرقمي، وتبني التكنولوجيا القانونية وانتهاء بالاتجاهات القانونية الناشئة في السوق. وستقدم الدورات مختلف التقنيات القانونية، بما في ذلك منصات البحث القانونية العالمية الخاصة بـ«تومسون رويترز» و«ويست لو» و«براكتيكال لو».

وقالت علياء الزرعوني، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، ورئيسة أكاديمية مركز دبي المالي العالمي: هذه الشراكة تمنح المتخصصين القانونيين فرصة الوصول إلى آخر مستجدات التقنيات القانونية، والاطلاع على الأدوات الرقمية المتاحة، والتي تدعم أعمالهم، إذ أدى الانتشار العالمي لجائحة «كورونا» (كوفيد 19) إلى تسريع وتيرة الرقمنة في مختلف الصناعات، بما في ذلك القطاع القانوني.

وأضافت: نحن ملتزمون بالتعاون مع الشركاء وكل المؤسسات لتطوير المنظومة الغنية بالمعرفة، التي يتمتع بها المركز، ما سيسهم بدوره في صياغة مستقبل القطاع المالي، حيث يعد مركز دبي المالي العالمي مقراً للعديد من الشركات القانونية العالمية، بما في ذلك 8 شركات من أصل أفضل 10شركات في العالم، لذا فإن هذه الشراكة ستعود بالفائدة على جميع المتعاملين.

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