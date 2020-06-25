1.39 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان )

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.39 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 99 مبايعة بقيمة 152.49 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 57.78 مليون درهم و81 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 94.71 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 6 تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 6 تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة الثنية الخامسة.

منطقة ند الشبا الثالثة

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 6 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيراً مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة زعبيل الثانية.

منطقة برج خليفة

وقد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 7 بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم.

الرهونات

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.23 مليار درهم منها 24 رهن أراض بقيمة 1.2 مليار درهم و19 رهن فلل وشقق بقيمة 31.3 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة اليلايس 2 بقيمة 1 مليار درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 64 مليون درهم. وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 2 هبة بقيمة 5.63 ملايين درهم كان أهمها بمنطقة البدع بقيمة 4 ملايين درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 2 مليون درهم.

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