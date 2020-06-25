15 مشروعاً عقارياً قيد الإنجاز والتسليم في وسط مدينة دبي

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تواصل منطقة وسط مدينة دبي موطن برج خليفة الأعلى في العالم استقطاب المستثمرين الدوليين، ولا ينافسها في جذب المستثمرين غير منطقة مرسى دبي، لتحافظ وسط المدينة على صدارتها لقوائم الأعلى بيعاً وشراء وتأجيراً وتمويلاً طيلة السنين الماضية.

ويشكل برج خليفة عماد وسط المدينة التي تمتد على مساحة 500 فدان، وتعرف على نطاق واسع بأنها أرقى كيلومتر مربع على سطح الأرض، فهي تضم أيضاً أكبر مركز تسوق في العالم ونافورة دبي الشهيرة.

وليس غريباً على سكان ورواد تلك المنطقة رؤية رافعات البناء وآلياتها وفرق العمل في شوارع المدينة، فالمنطقة تحتضن حالياً 15 برجاً متعددة الاستخدامات بين السكني والتجاري والفندقي، بعضها بدأ بتسليم الوحدات للملاك وبعضها في مراحل الإنجاز، طبقاً لرصد «البيان الاقتصادي» لتلك المشروعات وطبيعة استخداماتها ومكوناتها.

العنوان رزيدنس فاونتن فيوز 2

يشمل المجمع السكني المكون من برج يضم 60 طابقاً ما يبلغ مجموعه 786 شقة فندقية متكاملة الخدمات وشقق البنتهاوس الفاخرة، بالإضافة إلى فندق جديد من مجموعة فنادق العنوان يضم 194 غرفة.

وعلى مقربة منها العنوان رزيدنس فاونتن فيوز 3، سيشمل المجمع السكني المكون من برج يضم 60 طابقاً ما يبلغ مجموعه 786 شقة فندقية متكاملة الخدمات وشقق البنتهاوس الفاخرة، بالإضافة إلى فندق جديد من مجموعة فنادق العنوان يضم 194 غرفة.

العنوان رزيدنس سكاي فيو

يضم هذا البناء الذي يتكون من برجين متطابقين من تصميم شركة سكيدمور، أوينغز آند ميريل، شركة التصميم المعماري التي كانت وراء تصميم برج خليفة، فندقاً من 50 طابقاً و531 وحدة سكنية، متصلة عبر جسر فريد من نوعه.

بوليفارد كريسنت

يتألق برجا بوليفارد كريسنت، المؤلفان من 43 و21 طابقاً، بأناقة، ويشكلان بيئة هادئة وأجواء مميزة للعائلات. يضم البرجان العصريان الفاخران شققاً سكنية فخمة تتألف من 1 أو 2 أو 3 غرف نوم، بالإضافة إلى منازل بنتهاوس متميز.

بوليفارد هايتس

يجسّد بوليفارد هايتس معاني المعيشة والعمل في مركز مدينة دبي النابض بالحياة. تم بناء المجمع على طراز ناطحات السحاب التقليدية في شيكاغو ونيويورك. يضم المجمع برجين توأمين يتألفان من 53 و46 طابقاً ويتألقان بالرقي والفخامة والنمط العصري.

بوليفارد بوينت

يتكون من 63 طابقاً إطلالات على وسط مدينة دبي وإمكانية الوصول إلى دبي مول. أما برج رويال فهو أحدث الأبراج السكنية المطلّة على برج خليفة ونافورة دبي.

داون تاون فيوز

يقع برج داون تاون فيوز السكني في منطقة التوسع القادم لدبي مول، ويعتبر أحد أهم المشاريع الرائدة لشركة إعمار. سيضع هذا البرج السكني الرئيسي معايير جديدة للمعيشة، حيث ستتوافر جميع سبل الراحة لأسلوب الحياة في الشقق السكنية شاهقة الارتفاع، بالإضافة إلى تعدد الطرق المؤدية منه وإليه.

من المخطط أن يمتد البرج السكني الفاخر داون تاون فيوز على مساحة 55 طابقاً، ويغدو مرجعاً لأفضل المشاريع في الهندسة المعمارية والمعيشة الفاخرة في دبي. وعلى مقربة منه داون تاون فيوز 2 ويبعد عن دبي مول مسافة قريبة. فورته

برجان سكنيان يضمان 70 و50 طابقاً يتربع كلاهما على منصة مشتركة مفعمة بالحياة والثقافة والفنون. تتنوّع التصاميم في فورته بين غرفة نوم بتصميم عصري و4 غرف نوم فاخرة مناسبة للعائلات، حيث يوفّر فورته الخيارات التي تناسب كل الأذواق.

جراندي وإل بريمو

من قلب منطقة دار الأوبرا، تشمخ أيقونة من 78 طابقاً. يعد جراندي واحداً من أعلى الأبراج السكنية في وسط مدينة دبي، ويمزج بين الإطلالات العالمية الرائعة على برج خليفة ونافورة دبي وأسلوب حياة عالمي المستوى. أما ال بريمو فيقع في قلب المركز الثقافي والترفيهي الوحيد والفريد من نوعه في المنطقة.

جراند وفيدا

يقدّم أوبرا جراند مزيجاً مثالياً من الفخامة والثقافة عبر رؤية جديدة للشقق السكنية الفاخرة. يضم البرج 70 طابقاً تحتضن منازل التاون هاوس الفسيحة. أما فيدا دبي مول فيضم برجين يتميزان بشقق مخدومة مع إطلالات على برج خليفة ونافورة دبي. في حين يتكون فيدا رزيدنس وسط مدينة دبي من 58 طابقاً يضم 335 شقة فندقية متكاملة الخدمات، ويتصل مباشرة بفندق فيدا وسط مدينة دبي عبر جسر زجاجي.

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