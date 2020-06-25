صندوق خليفة يدرب 1300 رائدة أعمال على التسويق الرقمي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعاد صندوق خليفة لتطوير المشاريع بالتعاون مع «فيسبوك» إطلاق البرنامج التعليمي خاص برائدات الأعمال «She Means Business»، لتدريب 1300 رائدة أعمال في الإمارات من خلال سلسلة من الدورات الافتراضية، بهدف تزويدهن بمجموعة متنوعة من المهارات الضرورية لتطوير قدرات التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية لأعمالهن.

وشهدت إعادة إطلاق البرنامج إجراء مراجعة وتحديث لمحتوى البرنامج وطريقة طرحه، ففي الوقت الراهن، يقدم المنهج مسارين مختلفين، أحدهما مخصص للأفراد الذين من المقرر أن يشرعوا في رحلة ريادة الأعمال «مسار المبتدئين»، والثاني لمالكي المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحاليين «المسار المتقدم».

وبسبب الأوضاع الراهنة، قام صندوق خليفة وفيسبوك بتعديل محتوى البرنامج وإضافة أقسام إضافية تتعلق بالأزمة الحالية وكيفية مساعدة الشركات على التغلب على التحديات المتعلقة بها.

وقالت موزة الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «نعمل في الصندوق وفقاً للأجندة الوطنية 2021 وخطة إمارة أبوظبي 2030 على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في جعل دولة الإمارات واحدة من أبرز مراكز ريادة الأعمال في العالم، ونسعى للاستفادة من البرامج العالمية مثل «She Means Business» لتعزيز هذا القطاع محلياً وتمكين المزيد من السيدات من تطوير مهاراتهن في ريادة الأعمال».

وقالت ديريا ماتراش، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: « لقد صممنا خبرات تعليمية جديدة مع شريكنا - صندوق خليفة - لبرنامج «She Means Business» الذي سيجعل التعلم الافتراضي والمهارات أسهل على صاحبات الأعمال لدعمهن عندما يشرعن في رحلتهن كرائدات أعمال، ما يحفز نمو التحول الرقمي في دولة الإمارات».

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