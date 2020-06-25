«غلفتينر» تطلق تحدياً حول مستقبل الموانئ

المصدر: (الشارقة - البيان)

أطلقت «غلفتينر»، أكبر الشركات الخاصة المستقلة لتشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية في العالم، تحدي الشركات الناشئة لمستقبل الموانئ 2020، للتعريف بالشركات الناشئة والمتميزة بطموحها نحو قيادة التحول والابتكار في إدارة الموانئ والصناعات اللوجستية حول العالم.

ودخلت «غلفتينر» في شراكة مع مختبرات وادي السيليكون العالمية (GSVlabs)، وهي منصة ابتكار عالمية رائدة، لإشراك الشركات الناشئة ضمن 5 مسارات تسعى «غلفتينر» من خلالها لإيجاد حلول جديدة: إنترنت الأشياء والطب الآلي، والذكاء الاصطناعي، والطائرات بدون طيار، والبيانات الضخمة والسحابة، والإنترنت المادي، بلوك تشين، والروبوتات التعاونية، بالإضافة إلى تقديم أفكار ابتكارية خاصة.

ويتيح التحدي فرصة أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، للتعريف بمساهماتهم في تطوير منظومة عمل الموانئ والخدمات اللوجستية. وتفتح «غلفتينر» المجال لتقديم الطلبات منذ الآن وحتى 15 أغسطس، حيث يمكن للشركات الناشئة التقدم بطلباتها عبر الموقع الإلكتروني gtinnovationchallenge.com.

وبمجرد تقييم العروض، ستتم دعوة الشركات الفائزة لتقديم مشاريعها إلى جمهور مؤلف من قادة قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، وقطاعات الابتكار والاستثمار في أنحاء العالم، بتاريخ 5 نوفمبر.

وتشكل الفعالية مجرد بداية لما ستقدمه غلفتينر للفائزين. وإضافة إلى تعريف الشركات الناشئة الفائزة بالمستثمرين الجدد وقادة القطاع، ستقدم غلفتينر مكافآت نقدية للشركات الفائزة ضمن كل مسار، وتساعدهم في تنفيذ مشاريعهم، أو تطويرها بشكل مشترك.

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