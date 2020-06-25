استكمال 85 % من «مركز الطيف للأعمال» بالفجيرة والتسليم نهاية العام

المصدر: الفجيرة- البيان

قارب مركز الطيف للأعمال، المشروع الجديد متعدد الاستخدامات السكنية والتجزئة والضيافة، الذي تطوره شركة الطيف للاستثمار، على التسليم قبل نهاية العام الجاري، بعد إنجاز 85% من أعمال الإنشاءات، والطيف للاستثمار مشروع مشترك بين دبي للاستثمار، ومؤسسة الفجيرة للاستثمار، الذراع الاستثمارية لحكومة الفجيرة.وتبلغ كلفة التطوير 418 مليونا، ويضم برجين، الأول 19 طابقاً للمكاتب، والثاني فندق وبرج سكني 19 طابقاً أيضاً. وسيضم الفندق من فئة 4 نجوم 228 غرفة، تحت إدارة شركة ماريوت.

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار: تم تطوير المشروع كوجهة مثالية للترفيه والأعمال في الفجيرة. ويتوافق المشروع مع الرؤية الاستراتيجية لحكومة الإمارة.

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