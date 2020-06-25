دبي وجهت المصانع نحو المنتجات الأساسية لمواجهة «كورونا»

المصدر: دبي – بشار باغ

كشف المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، أن المؤسسة دعمت خلال الفترة الماضية إعادة توجيه عمليات الإنتاج لعدد من المصانع المحلية نحو تصنيع منتجات أساسية تساعد على مواجهة جائحة «كوفيد 19»، حيث أضافت عدة شركات إنتاج الكمامات والمعقمات ومنتجات غذائية متعددة إلى جانب منتجاتها السابقة.

وأوضح أن مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وهي إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، قدمت العديد من التسهيلات للمصانع التي أضافت أنشطة إنتاجية جديدة لتلبية متطلبات الجائحة، مما ساهم في تسريع عملية إصدار التصاريح اللازمة وتوفير جميع المستلزمات وسبل الدعم المطلوب لترخيص خطوط الإنتاج الجديدة. مشيراً على سبيل المثال إلى أن بعض منتجي الأوراق بدأوا بإنتاج الكمامات، مما عزز من توافر المنتجات الأساسية خلال المرحلة الراهنة.

وأشار العوضي خلال جلسة ضمن سلسلة جلسات «حوار السوق» التي نظمتها اقتصادية دبي، أمس، عبر تطبيق «زووم» إلى أن البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها دبي، بما يشمل قطاع الخدمات اللوجستية وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى الخدمات الحكومية الفعالة والمرنة عززت من قدرة المنتجين والمصدرين المحليين على الاستمرار في العمليات بالرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة على سلاسل الإمداد العالمية.

وذكر أن الناقلات الوطنية، وفي مقدمتها طيران الإمارات، عملت خلال ذروة الجائحة إلى تحويل عدد من طائرات الركاب إلى طائرات للشحن مع زيادة رحلات الشحن الجوي إلى عدد من الوجهات الإقليمية والعالمية، مما عززت من انسيابية البضائع وخاصة الأساسية منها.

ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت تحولاً ملحوظاً في سلاسل الإمداد من الإنتاج العالمي إلى الإنتاج الإقليمي، حيث تركزت حركة التجارة على الدول القريبة من بعضها البعض على حساب الأسواق البعيدة جغرافياً.

وتوقع العوضي ألا تتأثر تجارة دبي الخارجية بشكل كبير من حيث الحجم والقيمة بالرغم من تأثر سلاسل الإمداد العالمية بتداعيات «كورونا»، مرجحاً أن يتركز التغيير في فئات البضائع وأنواعها ووجهات التصدير وإعادة التصدير ومصادر الواردات.

وأشار إلى أن مؤسسة دبي لتنمية الصادرات شكلت فرق عمل متخصصة لتوفير كل ما يطلبه المصدرون والمنتجون المحليون من حيث المعلومات الخاصة بالإجراءات الاحترازية ومستجدات المعاملات الجمركية في الأسواق العالمية، مؤكداً أن هذه الفرق تقوم أيضاً بالتواصل مع الجهات الحكومية المعنية في مختلف الأسواق العالمية لتذليل أي صعوبات تعترض دخول الصادرات الإماراتية إلى هذه الدول.

وأكد العوضي أن الشركات العاملة في دبي أثبتت مرونة كبيرة خلال الفترة الماضية في التعامل مع تداعيات كورونا واستفادت من المقومات التنافسية المتكاملة التي تتمتع بها دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز