«سينفين» تبحث مع «أديا» تقديم عرض مشترك

المصدر: (دبي - سيد صالح)

تبحث «سينفين» البريطانية تقديم عرض مشترك مع جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» لشراء وحدة إنتاج الشاي ضمن شركة يونيليفر البريطانية الشهيرة لإنتاج السلع الاستهلاكية سريعة الدوران. وبحسب «بلومبيرغ» فإن «يونيليفر» قد تجني 5 مليارات جنيه إسترليني «6.3 مليارات دولار» من بيع الوحدة المشار إليها، والتي تسيطر على عدة علامات تجارية لإنتاج الشاي ومن أبرزها «ليبتون»، العلامة التجارية الشهيرة.

وأضافت الوكالة أن صفقة التخارج من وحدة إنتاج الشاي تأتي في سياق مسعى آلان جوب، رئيس يونيليفر التنفيذي، إلى إعادة تنظيم عمليات الشركة، في ظل انصراف المستهلكين عن العلامات التجارية الكبرى التقليدية.

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