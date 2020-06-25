الإمارات الأولى إقليمياً و34 عالمياً في التقنية المالية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حافظت الإمارات على الصدارة في اعتماد التقنية المالية في الشرق الأوسط بحسب «دراسة التقنية المالية في الشرق الأوسط 2020»، فيما احتلت المركز 34 عالمياً في مؤشر التقنية المالية 2020 الصادر عن Findxable.

وبحسب الدراسة التي أصدرتها «ديلويت إنسايت» مؤخراً فإن اعتماد التقنية المالية «فينتيك» من قبل عملاء البنوك في الإمارات هو الأعلى في المنطقة، بحكم تواجد الغالبية العظمى من شركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط في الدولة.

وأوضحت أنه وصولاً إلى هذه النتائج جمعت الشركة حصيلة أفكار من 1500 عميل مصرفي وأكثر من 50 من رواد الرقمية في الشرق الأوسط .

ووفق الدراسة أعرب نحو 82% من المشاركين في الإمارات عن استعدادهم لاعتماد حلول خصائص التقنية المالية في تعاملاتهم. وكشفت «ديلويت إنسايت» عن أن حلول التمويل الجماعي والتأمين هي المجالات التي يمكن للبنوك والتقنية المالية التركيز على تطويرها داخل الإمارات. ووفق الدراسة تصدّرت الإمارات الدول العربية في اعتماد التقنية المالية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز