24 وجهة لـ «فلاي دبي» 7 يوليو

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «فلاي دبي» اعتزامها استئناف رحلاتها المنتظمة اعتباراً من 7 يوليو المقبل، حيث ستكون الحجوزات متاحة على موقع الناقلة الشبكي مبدئياً إلى 24 وجهة، فيما تضيف الناقلة المزيد من الوجهات والرحلات خلال فصل الصيف.

وقال حمد عبيدالله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية: «تتوفر الرحلات للحجز من اليوم للسفر يوم 7 يوليو، فنحن نخطط مبدئياً للعمل إلى 24 وجهة وسنضيف باستمرار وجهات ورحلات جديدة إلى الشبكة ونتوقع أن ترتفع أعداد الوجهات إلى 66 محطة خلال فصل الصيف، وهذا سيعتمد على قدرة الدول على الانفتاح وقبول السفر الدولي».

وستعلن «فلاي دبي» تفاصيل الرحلات قريباً وستوضح ما يمكن للمسافرين توقعه والمعلومات التي يحتاجون إلى معرفتها في المرة المقبلة التي يسافرون فيها. وأضاف عبيدالله أننا نرحب بالعودة إلى الخدمة بطريقة آمنة ومدروسة. إذ أعدنا تصميم رحلة مسافرينا المبنية على المعايير العالية الحالية لتقليل مخاطر انتقال «كوفيد 19» ويمكننا الآن خدمة مسافرينا وتسهيل لم شملهم مرة أخرى.

وتتضمن وجهات «فلاي دبي»، التي ستخضع للموافقات الحكومية، كلاً من أديس أبابا، الإسكندرية، ألماتي، عمان، باكو، بيروت، بلغراد، بوخارست، دوبروفنيك،أصفهان، جوبا، كابول، الخرطوم، كييف، كراكوف، لار، نور سلطان، براغ، سراييفو، شيراز، صوفيا، تبليسي، طهران، ويريفان.

ويمكن للمسافرين إجراء الحجوزات على موقع الناقلة الشبكي (flydubai.com) ويتعين عليهم الاطلاع على اللوائح الصادرة عن موقع أياتا (IATA Travel Centre).

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