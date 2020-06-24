بورصة دبي للذهب تطرح العقود الآجلة المتجددة للعملات الأجنبية للتداول يوليو المقبل

المصدر: وام

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع اليوم عن طرح العقود الآجلة المتجددة للعملات الأجنبية "FX Rolling" وهي ثلاثة عقود باليورو والجنيه الاسترليني والدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي للتداول اعتبارا من 6 يوليو المقبل لتساهم في توسيع محفظة منتجات العملات لدى البورصة.

وتشمل عقود أزواج العملات الرئيسية الست G6 وعقود الروبية الهندية التي تعتبر أكبر مجمع على مستوى العالم لسيولة الروبية الهندية المتداولة في البورصات خارج الهند.

وتعتبر العقود الآجلة المتجددة للعملات الأجنبية "FX Rolling" عقودا دائمة يتم تجديدها تلقائيا عند إغلاق يوم التداول في حال وجود صفقة مفتوحة.

وستزود هذه العقود الجديدة المشاركين في السوق بأدوات عالية الكفاءة لإدارة مخاطر انخفاض الأسعار والتعرض للعملات الأجنبية كما ستتيح للمتداولين قدرة أكبر على الوصول إلى أسواق العملات الدولية من خلال لوائح واضحة وشفافة.

وقال ليس ميل الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع.." إننا متحمسون لتوسيع محفظتنا من منتجات العملات مع الإطلاق المرتقب للعقود الآجلة المتجددة المبتكرة للعملات الأجنبية إذ تعد هذه العملات الثلاث الأعلى سيولة والأكثر تداولا في الأسواق الدولية ويأتي إدراجها في بورصة دبي للذهب والسلع الآن في وقت مثالي لتلبية احتياجات المشاركين في السوق وسط استمرار التقلب في أسعار العملات".

وأضاف " تتيح هذه العقود للمستثمرين قدرة أكبر على الوصول إلى أسواق العملات الدولية من خلال توجهات وتشريعات واضحة وشفافة بالإضافة إلى منحهم فرصا فريدة للتحوط ضد المخاطر بكفاءة نظراً لطبيعتها المتجددة بشكل دائم".

وأشار إلى أنه سيتم تسعير العقود الآجلة المتجددة للعملات الأجنبية "FX Rolling" بالدولار الأمريكي وستكون مقوّمة على أساس 10 آلاف وحدة نقدية من العملة المقابلة للدولار الأمريكي. كما سيتم السماح بإجراء صفقات التداول بأحجام كبيرة لهذه العقود.

ولفت إلى أن هذه العقود تتميز بأنها مناسبة لجميع المتداولين وستوفر قيمة كبيرة للمستثمرين من المؤسسات بشكل خاص حيث ستمنحهم الحماية ضد تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية وخاصة خلال هذه الفترة التي تشهد تقلبات متزايدة سيتم التخطط لتوسيع عروضنا القيمة بشكل أكبر في الأشهر المقبلة من خلال إطلاق المزيد من العقود الآجلة المتجددة للعملات الأجنبية بما يلبي احتياجات أعضائنا.

وأوضح أنه ستتم تسوية جميع تداولات العقود الجديدة من قبل غرفة المقاصة التي تملكها وتديرها بورصة دبي للذهب والسلع وهي مؤسسة دبي لمقاصة السلع الخاضعة للرقابة والمرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع "SCA" كطرف مقابل مركزي والمعترف بها أيضا كطرف مقابل مركزي من بلد ثالث من قبل الهيئة الأوروبية للأوراق والأسواق المالية "ESMA"..

وقال إن بورصة دبي للذهب والسلع تواصل تزويد المستثمرين بمجموعة واسعة من منتجات المشتقات المالية التي تسمح لهم بإدارة مخاطرهم بشكل فاعل.

وأشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة شهدت البورصة ارتفاعا في تداول محفظة أزواج العملات الرئيسية الست G6 والتي سجلت مؤخرا نموا ملفتا في أحجام تداولها بنسبة 458.54 بالمائه منذ بداية العام حتى تاريخه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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