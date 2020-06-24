جمارك عجمان تحقق أعلى نسبة رضا وظيفي بالإمارة خلال 2019

المصدر: وام

حققت دائرة الميناء والجمارك بعجمان أعلى نسبة رضا وظيفي على مستوى إمارة عجمان للعام 2019 بنسبة 95.43% من خلال استبيان برنامج عجمان للتميز بالمجلس التنفيذي لحكومة عجمان.

وحلًت الدائرة في المرتبة الأولى مقارنة ببقية الدوائر المشاركة والبالغ عددها 10 جهات حكومية شاركت في عمليات الاستبيان.

واستطاعت الدائرة تحقيق فجوة إيجابية بمقدار 15.43% بالمقارنة مع مستهدف حكومة عجمان البالغ 80 %.

وأكد الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك بعجمان أن بلوغ هذه النسبة المشرفة يأتي تتويجاً لمساعي الدائرة المستمرة لتحفيز موظفيها، وتشجيعهم على الارتقاء بالأداء والتميز.

وأشار إلى أن تحقيق الرضا الوظيفي، ورفع مستوياته لم يعد ترفاً، بل أضحى إحدى ضروريات العمل، وجزءاً رئيسيا من أولويات الأهداف التي تسعي إليها أي دائرة حكومية تسعى نحو التميز وتعظيم الانتاجية، والاستثمار الأمثل لطاقات الموارد البشرية.

وأوضح أن الدائرة لا تدخر وسعاً في العمل على توفير بيئة العمل الصحية للموظفين، إيماناً بأن تقدير الموظف وتثمين جهوده، سيخلق لديه الحافز نحو مزيد من العطاء والإبداع، ويعزز لديه روح الولاء والانتماء للمكان الذي يعمل فيه، ما أسهم أيضا في تحقيق هدف آخر لا يقل عنه أهمية، وهو تقديم الخدمات المتميزة التي تلبي توقعات العملاء.

وقال إن جهود الدائرة لتطوير البرامج والمبادرات الموجهة للموظفين مستمرة، بدعم القيادة الرشيدة للوصول إلى مستويات أعلى من الرضا الوظيفي، والارتقاء بمكانة دائرة الميناء والجمارك بعجمان كدائرة حكومية تتمتع بسمعة طيبة في العمل الجمركي محليا وإقليميا ودوليا.

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